*10:36JST テリロジーHD--テリロジーサービスウェア提供のRPAツール「EzAvater」がAI機能拡張ロードマップ発表

テリロジーホールディングス＜5133＞は26日、連結子会社でICTソリューションサービス事業を展開するテリロジーサービスウェア（本社：東京都千代田区）が販売するグループ開発の国産RPAツール「EzAvater」について、現場の運用定着をAIで徹底支援する機能拡張ロードマップを発表した。

RPA市場が成熟する一方で、現場では操作習得やエラー対応の負担により運用が形骸化する課題があるとし、「運用の壁」を壊すため3段階のAI拡張ロードマップを策定した。国産RPAならではの視点で、導入から高度活用までユーザーが迷わず自走できる環境を支援するとしている。

第1弾として2026年2月27日より、ユーザーの疑問にリアルタイムで回答し操作の迷いを解消する「AIチャットサポート」を標準搭載した新バージョンをリリースする。操作画面上にAIチャットサポートを常設し、「繰り返し処理の設定方法は？」といった質問に仕様に特化したAIが即座に回答する。既存ユーザーを含むすべての利用者に追加費用なしの無料アップデートとして提供する。《KM》