ELEMENTS、17億4500万円の大型受注、GPUクラウド拡大

■「ELEMENTS CLOUD」で大型案件獲得

ELEMENTS<5246>(東証グロース)は2月26日、取引先からの大型案件受注を発表した。受注金額は17億4500万円で、GPUマネジメント事業「ELEMENTS CLOUD」におけるクラウドサービス提供が対象となる。既存顧客からの評価を背景に、契約規模が大幅に拡大した。

同社は同事業を「第2の柱」と位置付け、拡充を進めてきた。今回の受注はこれまでの取り組みが評価された結果であり、GPUマネジメント分野における利用ニーズの高まりを反映したものといえる。売上計上は2026年11月期から2029年11月期にかけて予定されている。

顧客名は守秘義務に基づき非開示。資本関係や人的関係はなく、関連当事者間取引にも該当しない。同件の業績影響は2026年1月13日公表の2026年11月期通期業績予想に織り込み済みで、今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

