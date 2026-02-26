*16:37JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日続伸、ソフトバンクGやファナックが2銘柄で約175円分押し上げ

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり143銘柄、値下がり76銘柄、変わらず6銘柄となった。

25日の米国株式市場は続伸。半導体エヌビディアの決算での強い内容を期待した買いに、寄り付き後、上昇。暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。米株式市場の動向を横目に、26日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き後は買い優勢の流れが継続し、輸出関連セクターを中心に幅広い銘柄が上昇基調となった。為替市場ではドル・円が円安方向に振れたことが輸出採算改善への期待感を支え、日経平均の上昇を後押しした。前場の取引中盤では買いが先行しつつも利確売りの局面も散見されるなど物色の広がりと警戒感が交錯する中、一時は大台の59000円に乗せる場面もあった。一方で後場は方向感を欠く展開となり、上げ幅を縮小する形で大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比170.27円高の58753.39円となった。東証プライム市場の売買高は26億1312万株、売買代金は8兆8877億円、業種別ではサービス業、銀行業、海運業などが値上がり率上位、小売業、ガラス・土石製品、非鉄金属などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は56％、対して値下がり銘柄は39％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約129円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約131円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ダイキン＜6367＞、イビデン＜4062＞、住友電工＜5802＞、村田製＜6981＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。



日経平均株価 58753.39(+170.27)

値上がり銘柄数 143(寄与度+604.59)

値下がり銘柄数 76(寄与度-434.32)

変わらず銘柄数 6



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4198 161 129.16

＜6954＞ ファナック 7013 278 46.46

＜6098＞ リクルートHD 6750 460 46.13

＜6762＞ TDK 2430.5 52.5 26.32

＜5803＞ フジクラ 27465 640 21.39

＜9983＞ ファーストリテ 67930 240 19.25

＜6758＞ ソニーG 3398 106 17.72

＜4901＞ 富士フイルム 3189 149 14.94

＜6920＞ レーザーテック 33490 950 12.70

＜4307＞ 野村総合研究所 4161 361 12.07

＜9766＞ コナミG 19575 340 11.36

＜7203＞ トヨタ自動車 3776 56 9.36

＜3659＞ ネクソン 3228 136 9.09

<6501> 日立製作所 5148 268 8.96

<6532> ベイカレント 4325 264 8.82

<4704> トレンドマイクロ 5270 242 8.09

<9433> KDDI 2675.5 20 8.02

<2413> エムスリー 1628.5 98.5 7.90

<7974> 任天堂 8737 223 7.45

<4063> 信越化 5978 44 7.35

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28125 -490 -131.03

＜8035＞ 東エレク 45310 -920 -92.25

＜6367＞ ダイキン工業 19700 -830 -27.74

＜4062＞ イビデン 9299 -353 -23.60

＜5802＞ 住友電気工業 10240 -475 -15.88

＜6981＞ 村田製作所 4088 -135 -10.83

＜6971＞ 京セラ 2749 -30.5 -8.16

<6273> SMC 73540 -2420 -8.09

<6976> 太陽誘電 4889 -242 -8.09

<8267> イオン 2203 -80.5 -8.07

<8015> 豊田通商 7017 -77 -7.72

<2801> キッコーマン 1487 -42 -7.02

<6146> ディスコ 79070 -930 -6.22

<4519> 中外製薬 10295 -55 -5.52

<6861> キーエンス 65590 -1560 -5.21

<5713> 住友金属鉱山 11345 -305 -5.10

<7453> 良品計画 3522 -74 -4.95

<3382> 7＆iHD 2168 -46.5 -4.66

<2802> 味の素 4870 -68 -4.55

<5332> TOTO 6056 -222 -3.71《CS》