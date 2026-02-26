*15:40JST 新興市場銘柄ダイジェスト:サスメドが大幅続伸、セキュアが反発

＜4263＞ サスメド 1064 +51

大幅続伸、年初来高値更新。あすか製薬との共同研究開発及び販売に関する契約に係るマイルストン達成を発表した。同マイルストンは、同契約に基づき研究開発を行なっている月経前症候群・月経前不快気分障害を対象とした治療用アプリの探索的試験において期待する有効な結果が確認できたため、次の開発段階に進むことに両社が合意したことによるもの。これにより同契約で定められた開発マイルストンとして1億円を受領する予定で、今回受領するマイルストン報酬は26年6月期の事業収益として計上する見込みという。

＜4264＞ セキュア 1889 +69

反発。AI手荷物検査システムの販売開始を発表し、好材料視されている。リテール業界のDXを推進するため、盗難防止目的で実施する従業員の手荷物検査システムを開発し、本格販売を開始した。同システムは、すでに国内の大手小売店を中心に数百店舗への導入が決定している。顔認証による出退勤管理とシームレスに連動することで、確認工数の大幅な削減と生産性の向上を実現する。今後はAI画像解析をさらに進化させ、確認工数省力化、完全自動化を視野に入れ、さらなる付加価値を提供していくという。

＜3138＞ 富士マガ 1048 +20

続伸。25日、東京証券取引所の承認を受け、26年3月6日をもって東証グロース市場から東証スタンダード市場へ上場市場区分を変更することとなったと発表し、好材料視されている。「Fujisan.co.jp」を通じて購読者と出版社を繋ぐ「雑誌出版業界における流通プラットフォーマー」としての位置付けを確立することを基本方針として事業活動を行っているが、今後は、雑誌のFujisanからIkigai支援のFujisan、Ikigaiのプラットフォーマーとしての事業展開を加速していくという。

＜241A＞ ROXX 502 -8

反落。25日の取引終了後に、ライフカードとの提携による求職者向けクレジットカード「Z CAREER CARD」の提供を開始したことを発表した。就職支援のみならず、お金の問題を解決する包括的な支援が必要であると考え、柔軟な審査ノウハウと決済インフラを持つライフカードと提携し、経済的な不安を抱える求職者に対して、より前向きにキャリアを築く機会を提供できるとしている。ただ、株価に対する反応は限定的となっている。

＜9253＞ スローガン 779 +25

反発。26年2月期通期業績予想の経常利益を2.05億円から2.47億円(20.3%増)へ上方修正した。各事業領域において概ね前回発表予想通り堅調に推移しており、売上高については据え置いたが、利益面については、全社的なコストコントロールの徹底により、売上原価が前回発表予想を約0.08億円下回る見込みとなった。加えて、広告宣伝費、人件費、及び業務委託料等の販売費及び一般管理費についても、業務効率化の進展に伴い約0.32億円減少する見通しとなり、利益率の改善に大きく寄与した。

＜6046＞ リンクバル 200 +2

続伸。25日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請を行うことを発表し、好材料視されている。同社は創業から15年目を迎え、優良な顧客や事業パートナー、長期の株主等、成熟したステークホルダーを有しており、その事業内容は次の成長段階に入っているという認識から、現在の成長ステージに適した環境である東証スタンダード市場への移行を選択することとしたとしている。《YY》