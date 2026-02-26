*14:12JST ALiNKインターネット---ぽか活支援公式Webサービス「温泉むすめ ぽかログ」をリリース

ALiNKインターネット＜7077＞は25日、子会社であるエンバウンドがコンテンツプロデュースを行う「温泉むすめ」において、新規Webサービス「温泉むすめ ぽかログ」をリリースしたと発表した。

「温泉むすめ ぽかログ」は、ファンが現地での「ぽか活」体験をより快適かつ便利に楽しめるよう開始した公式Webサービスである。各地で展開されているパネル展示情報やコラボレーション企画、グッズ取扱情報などを集約し、旅先での「ぽか活」をスムーズにサポートする。また、新商品の確認やカテゴリー検索機能も備え、温泉むすめの最新情報をひと目で把握できる「カタログ」サービスとして活用できる。

「温泉むすめ」は、日本および世界各地の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、アニメ・漫画・キャラクター・声優などのIPコンテンツを通じて温泉地や観光地の魅力を国内外に発信する地域活性化プロジェクトである。現在、日本および台湾に130を超えるキャラクターが存在し、そのうち28の国と地域で観光大使や温泉大使を拝命している。

各温泉地では、キャラクターのグッズ販売や宿泊プランの展開など、地域がキャラクターを自由に利活用できる仕組みを採用している。また、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを開催し、観光支援活動を通じて地域観光における集客効果と経済効果の創出を図っている。《KM》