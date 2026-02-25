関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、不動産業、ゴム製品、その他 金融業なども下落。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか銀行業、鉱業、石油・石炭製品、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,026.16 ／ 5.53
2. 電気機器 ／ 7,005.61 ／ 2.41
3. 不動産業 ／ 3,220.77 ／ 2.15
4. ゴム製品 ／ 6,173.21 ／ 1.64
5. その他金融業 ／ 1,477.35 ／ 1.49
6. 卸売業 ／ 6,341.84 ／ 1.44
7. 食料品 ／ 2,769.52 ／ 1.26
8. 輸送用機器 ／ 5,593.84 ／ 1.18
9. ガラス・土石製品 ／ 2,303.11 ／ 1.11
10. 空運業 ／ 264.94 ／ 1.05
11. 精密機器 ／ 14,373.52 ／ 1.01
12. サービス業 ／ 2,826.3 ／ 1.00
13. 証券業 ／ 899.32 ／ 0.83
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,884.3 ／ 0.82
15. 医薬品 ／ 4,402.76 ／ 0.69
16. 情報・通信業 ／ 6,830. ／ 0.58
17. 保険業 ／ 3,395.85 ／ 0.37
18. 機械 ／ 5,444.48 ／ 0.33
19. 小売業 ／ 2,439.43 ／ 0.32
20. パルプ・紙 ／ 716.63 ／ 0.19
21. 水産・農林業 ／ 841.53 ／ 0.12
22. 繊維業 ／ 1,032.23 ／ 0.07
23. 陸運業 ／ 2,431.21 ／ -0.03
24. 建設業 ／ 3,227.48 ／ -0.04
25. 金属製品 ／ 1,775.55 ／ -0.05
26. 海運業 ／ 1,977.02 ／ -0.07
27. 化学工業 ／ 3,027.48 ／ -0.16
28. その他製品 ／ 6,242.98 ／ -0.37
29. 電力・ガス業 ／ 759.27 ／ -0.71
30. 石油・石炭製品 ／ 3,068.74 ／ -1.11
31. 鉱業 ／ 1,112.06 ／ -1.68
32. 銀行業 ／ 602.65 ／ -2.53
33. 鉄鋼 ／ 829.94 ／ -2.97《CS》
