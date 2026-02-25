関連記事
いい生活 株式分割並びに配当予想の修正
いい生活＜3796＞は24日、株式分割並びに配当予想の修正(増配)を取締役会で決議したと発表した。
株式分割については、2026年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式1株を2株に分割する2分割を実施する。これにより、分割前の発行済株式総数7,280,700株が分割後には14,561,400株となり、発行可能株式総数は26,383,200株となる。分割の効力発生日は2026年4月1日で、資本金の額に変更は生じない。投資単位当たりの金額引下げにより投資環境の整備、流動性向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としている。
配当予想の修正については、2026年3月期の通期連結業績予想の進捗が順調なことと今回の株式分割を勘案し、2026年2月12日公表の予想から配当額を修正する。年間配当金は第2四半期末及び期末配当ともに各3円00銭とし、株式分割前換算では1株当たり6円00銭となる。これは従前予想の株式分割前換算5円00銭から実質1円の増配となる。《KM》
