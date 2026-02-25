*12:09JST イード---自動車専門メディア「webCG」を運営する株式会社webCG を子会社化、日本最大級の自動車メディア群へ

イード＜6038＞は24日、株式会社webCGの全株式を取得し、子会社化することを発表した。

同社は「AIメディアカンパニー」を掲げ、21ジャンル・84のデジタルメディアを運営している。自動車領域においては、「レスポンス」「CARTUNE」「e燃費」「Push on! Mycar-life」「[HYPEMOD]」「CAR CARE PLUS」などを展開し、ニュース、ビジネス、趣味、メンテナンス、イベント、コミュニティ運営まで幅広い接点を構築している。

一方、「webCG」は自動車専門誌「CAR GRAPHIC」のインターネットサイトとして1998年に創刊して以来、単なるニュースだけでなく、試乗記、技術解説、エッセイなど深く質の高いコンテンツを提供し、自動車ファンのみならずメーカー・業界関係者からも高い評価と信頼を得てきた専門メディアである。

今回の子会社化により、イードグループが有するユーザー基盤・広告営業力・AIデジタル展開力と、webCGの編集力・ブランド力を融合させることで、自動車メディア事業のさらなる強化を図る。《KM》