*12:06JST 児玉化学工業---連結子会社の固定資産譲渡契約締結

児玉化学工業＜4222＞は24日、2026年1月16日に公表していた連結子会社による固定資産譲渡について、2026年2月23日に契約を締結したと発表した。

譲渡するのは、米国子会社YSK CORPORATIONが保有する米国オハイオ州所在の土地で、総面積約19.21エーカー(約77.7千平方メートル)、現況は有休の工業用地である。譲渡益は約4.00億円(約2.7百万USD)を見込む。譲渡価額および帳簿価額は、相手先の意向により非開示としている。本契約は停止条件付で、契約締結後最大90日間のデューデリジェンス期間を経て引渡日が確定する予定で、引渡予定日は2026年5月22日としている。当初の開示日程よりも遅れているが、交渉が進んでいることが確認できる。同社は、本件により、固定資産売却益を計上する見込みだが、計上時期は流動的であり、売却益についても為替次第のようであり、確定次第公表するとしている。

本件の引渡日が来期ということで、当期予想の見直しはない模様である。《KM》