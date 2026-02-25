関連記事
個別銘柄戦略:イビデンや丸大食に注目
*09:27JST 個別銘柄戦略:イビデンや丸大食に注目
昨日24日の米株式市場でNYダウは370.44ドル高の49,174.50ドル、ナスダック総合指数は236.41pt高の22,863.68pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比615円高の57,955円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、26年3月期業績と配当予想を上方修正しためぶきFG＜7167＞、2月度の既存店売上高が1.3％増と1月度の0.7％減からプラスに転じた西松屋チェ＜7545＞、東証スタンダードでは、26年5月期第3四半期特別利益に株主優待引当金戻入額0.09億円を計上すると発表したアウン＜2459＞、発行済株式数の5.16％の自社株消却を発表したニレコ＜6863＞、1対2の株式分割と26年3月期実質増配を発表し1月の売上高が15.5％増と5年12月の5.1％減から増加に転じたいい生活＜3796＞、資本業務提携すると発表したジーイエット＜7603＞とオルトプラス＜3672＞、ステーブルトレジャリー戦略abc protocolを導入すると発表したabc＜8783＞、るイーサリアム（ETH）約112万ドルを追加取得したと発表したクオンタムS＜2338＞などが物色されそうだ。一方、213万8900株の株式売出しと103万1100株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したイビデン＜4062＞、192万2000株の株式売出しと28万8200株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の2.66％上限の自社株買い・株主優待制度の変更を発表した丸大食＜2288＞、ユーロ円建てCBを発行すると発表した日本製鉄＜5401＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
