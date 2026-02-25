関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比615円高の57955円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.79円換算）で、日立製作所＜6501＞、スズキ＜7267＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比615円高の57955円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は370.44ドル高の49174.50ドル、ナスダックは236.41ポイント高の22863.68で取引を終了した。人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、まちまち。その後、2月消費者信頼感指数の改善を好感した買いや半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）、エヌビディア（NVDA）の買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい続伸し終了。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円17銭まで上昇後、155円58銭まで反落し、155円90銭で引けた。米シカゴ連銀のグールズビー総裁が労働市場や成長が堅調で、インフレに焦点を当てるべきと、利下げに慎重な姿勢を示したためドル買いが優勢となった。その後も、2月消費者信頼感指数が予想外に前月から上昇したほか、他の高官の政策据え置きを支持するタカ派発言で、ドルは底堅く推移。高市首相が追加利上げに難色との報道を受けた円売りも続いた。ユーロ・ドルは1.1766ドルへ下落後、1.1790ドルまで反発し、1.1772ドルで引けた。
NY原油先物4月限は伸び悩み（NYMEX原油4月限終値：65.63 ↓0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.68ドル（－1.03％）の65.63ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（24日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）6178 (JPPHY) 日本郵政 14.66 2284 245 12.028802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5608 533 10.509983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.82 4306 210 5.135802 (SMTOY) 住友電気工業 69.75 10866 476 4.588630 (SMPNY) 日本取引所G 12.99 2024 71.5 3.66
「ADR下落率上位5銘柄」（24日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）9503 (KAEPY) セコム 9.52 5932 -14 -0.247203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2633 -48 -1.799433 (KDDIY) 関西電力 8.70 2711 -40 -1.455401 (NPSCY) 日本製鉄 4.22 657 -6.9 -1.04■そのたADR（24日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2633 -488306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.05 -0.13 5492 898035 (TOELY) 住友商事 41.03 -0.40 6392 656758 (SONY.N) TDK 15.46 0.21 2409 399432 (NTTYY) KDDI 16.81 -0.08 2619 -18058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.57 0.08 1112 17.56501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.50 4901 889983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.82 0.45 4306 2109984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.04 4801 964063 (SHECY) 信越化学工業 19.28 0.80 6007 778001 (ITOCY) 丸紅 377.18 6.18 5876 788316 (SMFG.N) みずほFG 8.93 -0.26 6956 268031 (MITSY) 東京エレク 145.81 4.29 45431 10516098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6232 694568 (DSNKY) 第一三共 19.30 0.39 3007 299433 (KDDIY) 関西電力 8.70 -0.10 2711 -407974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.24 0.01 1109 -1083.58766 (TKOMY) 三井不動産 40.00 -0.70 2077 16.57267 (HMC.N) スズキ 58.45 -0.92 2276 23.52914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.25 0.20 5998 186902 (DNZOY) ファナック 21.31 0.59 6640 984519 (CHGCY) 中外製薬 32.87 -0.09 10242 1424661 (OLCLY) オリエンランド 17.49 -0.06 2725 15.58411 (MFG.N) オリックス 35.39 0.12 5513 1116367 (DKILY) ダイキン工業 13.19 0.49 20549 844502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.65 -0.15 5811 -77741 (HOCPY) キヤノン 30.15 -0.05 4697 406503 (MIELY) 三菱電機 77.43 1.42 6031 1156981 (MRAAY) 日東電工 23.37 0.02 3641 457751 (CAJPY) 任天堂 13.75 -0.26 8568 276273 (SMCAY) SMC 24.73 0.27 77054 10547182 (JPPTY) 日産自動車 5.60 -0.08 436 -0.26146 (DSCSY) ディスコ 49.50 1.50 77116 14963382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.42 0.22 2246 158053 (SSUMY) 三菱商事 33.43 0.70 5208 766702 (FJTSY) 富士通 21.57 -1.48 3360 476201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20175 -255108 (BRDCY) ブリヂストン 11.84 0.14 3689 236178 (JPPHY) 日本郵政 14.66 0.65 2284 2458002 (MARUY) 三井物産 721.44 5.44 5620 656723 (RNECY) ルネサス 9.32 -0.12 2904 656954 (FANUY) 京セラ 17.63 0.45 2747 378725 (MSADY) 第一生命HD 19.61 -0.59 1528 168801 (MTSFY) 三菱地所 32.90 -0.11 5125 666301 (KMTUY) 小松製作所 48.68 -0.28 7584 674901 (FUJIY) 富士フイルム 9.64 0.03 3004 15.56594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.17 2349 -16857 (ATEYY) シスメックス 8.75 0.21 1363 0.54543 (TRUMY) テルモ 12.84 0.15 2000 30.58591 (IX.N) 大和証券G本社 10.39 0.04 1619 30.5 （時価総額上位50位、1ドル155.79円換算）《AN》
