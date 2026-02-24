関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比60円安の56780円
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2613 -6
9
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.02 5550 6
6
8035 (TOELY) 住友商事 41.43 0.11 6405 2
3
6758 (SONY.N) TDK 15.25 -0.08 2358 -2
2
9432 (NTTYY) KDDI 16.89 0.02 2611 -
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.49 0.02 1079 1
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.96 -0.33 4941 1
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.37 -0.49 4134 -19
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.55 4765 6
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.48 -0.17 5714 -3
6
8001 (ITOCY) 丸紅 371.00 1.21 5736 2
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.19 -0.16 7104 -7
1
8031 (MITSY) 東京エレク 141.52 -1.72 43758 -20
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6184 -10
0
4568 (DSNKY) 第一三共 18.91 0.03 2923 4.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.80 0.11 2721 3
9
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.23 0.02 1100 -1092.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.70 0.30 2097 1
1
7267 (HMC.N) スズキ 59.37 -0.21 2295
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.05 0.00 5890 -
3
6902 (DNZOY) ファナック 20.72 -0.08 6407 -1
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 32.96 0.85 10191 26
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.55 0.03 2713 2.
5
8411 (MFG.N) オリックス 35.27 -0.07 5453 4
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.70 -0.07 19634 -9
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.80 0.14 5813 2
3
7741 (HOCPY) キヤノン 30.20 -0.08 4669 -1
6
6503 (MIELY) 三菱電機 76.01 -0.02 5876 2
6
6981 (MRAAY) 日東電工 23.35 -0.11 3610 -1
4
7751 (CAJPY) 任天堂 14.01 0.03 8664 7
7
6273 (SMCAY) SMC 24.46 0.34 75630 275
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.68 -0.04 439 -
6
6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -0.50 74208 14
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 -0.03 2195
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.73 -0.09 5060 6
9
6702 (FJTSY) 富士通 23.05 -0.55 3564 -6
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 131.15 19.55 20276 7
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.70 0.02 3618 -
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.01 -0.44 2166 15
4
8002 (MARUY) 三井物産 716.00 2.04 5535 3
0
6723 (RNECY) ルネサス 9.44 0.07 2919 1
1
6954 (FANUY) 京セラ 17.18 -0.08 2657 0.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.20 0.05 1561 -
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 33.01 0.17 5103 1
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.96 0.15 7569 2
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.61 -0.04 2971 -2
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.60 0.49 2226 -7
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.54 -0.06 1320 -18.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.69 0.03 1962
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.35 0.07 1600 7.
5
（時価総額上位50位、1ドル154.6円換
算）《AN》
