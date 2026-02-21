*14:52JST 英ポンド週間見通し：もみ合いか、日本の財政悪化への懸念残る

■強含み、日銀3月追加利上げ観測後退で円売り強まる

今週のポンド・円は強含み。英中央銀行による利下げ観測を背景にポンド売り・円買いがやや優勢となる場面があったが、日本の経済成長率鈍化で日本銀行による3月追加利上げ観測は大きく後退し、リスク選好的なポンド買い・円売りが広がった。原油先物の上昇もポンド買い・円売りを促したようだ。取引レンジ：207円24銭-209円69銭。

■もみ合いか、日本の財政悪化への懸念残る

来週のポンド・円は下げ渋りか。英国のインフレ鈍化を受け、緩和的な金融政策への思惑が広がりやすい。英中央銀行は3月の追加利下げが見込まれており、リスク選好的なポンド買い・円売りは一服する可能性がる。一方、日本経済の成長鈍化で日本銀行による早期追加利上げ観測は後退。高市政権の積極財政で財政悪化が懸念されており、円売りがポンドをサポート。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：207円50銭-210円50銭《FA》