*14:40JST 新興市場見通し：「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄の動向に注目

■中小型株に関心が集まる

今週の新興市場は上昇。同時期の騰落率は、日経平均が－0.20％だったのに対して、グロース市場指数は＋2.60％、グロース市場250指数は＋3.24％。業績や出遅れ物色のほか、「JPXスタートアップ急成長100指数」の詳細発表で、中小型株に関心が集まった。時価総額が大きい銘柄で構成されているグロース市場コア指数は、週間ベースで＋5.29％だった。

時価総額上位銘柄では、BuySell Technologies＜7685＞の週間上昇率が18％を超えた。13日に発表した26年12月期業績予想の上方修正のほか、1株を2株とする分割の発表が材料視された。トライアルホールディングス＜141A＞の上昇率も18％を超えており、決算評価の流れが継続。一方、Aiロボティクス＜247A＞の下落率は15％を超えた。26年3月期第3四半期の業績は、営業利益が前年同期比51.5％増の25.29億円だったが、通期予想据え置きで利益確定の売りが優勢となった。

その他、INFORICH＜9338＞が週間で115％超の上昇。ベインキャピタル系がマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として、公開買い付け（TOB）を行うと発表。TOBの買付価格（4560円）にサヤ寄せする形になった。シンバイオ製薬＜4582＞は同83％超の上昇。「IV BCV」の新たな用途特許について、米国特許商標庁より特許登録された。一方で、インフキュリオン＜438A＞の下落率は38％を超えた。13日に26年3月期通期の上方修正を発表したが、3Q累計（4-12月）で超過しており、4Qの赤字計画が嫌気された。

今週のIPOはなく、直近IPO銘柄では、13日に公開価格（3910円）割れで初値（3595円）をつけたTOブックス＜500A＞は、16日に3215円まで売られた後に、17日には3720円まで買われる場面もあった。

■「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄に注目

来週の新興市場は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄への資金流入が強まってくるかが注目される。先週はグロース市場コア指数の上昇率が週間ベースで5％を超えたこともあり、BuySell Technologies、MTG＜7806＞、サンバイオ＜4592＞、フリー＜4478＞、タイミー＜215A＞、Synspective＜290A＞、GENDA＜9166＞、インテグラル＜5842＞、カバー＜5253＞、QPSホールディングス＜464A＞など時価総額上位銘柄に注目したい。

また、日米合意に基づく日本の5500億ドル（約84兆円）の対米投融資について、「第1弾」の案件が決まり、足下で伝えられていた人工ダイヤモンド生産のほか、原油輸出施設整備、ガス火力発電所開発の3案件となった。人工ダイヤモンド関連のイーディーピー＜7794＞は急伸後に利食いから軟化する形となっているが、早くも市場では「第2弾」への思惑が高まっている。報道によれば次世代型原発の建設が有力となっており、関連銘柄の動向に注目したい。そのほか、ペロブスカイト太陽電池など高市首相が公約で掲げるテーマ株を探る動きも意識されそうだ。

来週のIPOは、24日に再生医療等製品の開発、製造及び販売を行うイノバセル＜504A＞（公開価格1350円）がグロース、27日にギークリー＜505A＞（同1900円）がスタンダードに上場する。そのほか、3月25日にベーシック＜519A＞、ジェイファーマ<520A>、27日に セイワホールディングス<523A>がそれぞれグロースに上場する予定となっている。《FA》