*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1芝浦メカトロニクス、ハーモニック、サクサなど

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

海帆＜3133＞ 374 +9

UAEの国際的企業グループUTTと業務提携に関する覚書。上値は重い。

エイジス＜4659＞ 4435 +325

創業家の資産管理会社が1株4450円でTOB。

クオリプス＜4894＞ 8320 -2630

心筋細胞シートの承認手掛かりに人気化するが材料出尽くし感。

レイ＜4317＞ 710 -24

26年2月期業績予想を上方修正。増配も発表。買い先行するが失速。

アスリナ＜3647＞ 137 -10

ライブコマース事業を開始。上値は重く失速。

NTTDIM＜3850＞ 3120 -320

NTTデータの保有株を売出し。

リガク・ホールディングス＜268A＞ 1783 +143

19日に続いて買い優勢の展開。

大崎電気工業＜6644＞ 1692 +107

26年純利益予想を上方修正・特別配当と自社株買いも発表。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 27930 +1300

引き続き買い優勢の展開。

IHI＜7013＞ 4384 +216

地政学リスク高まりで物色向かう。

GreenBee＜3913＞ 1056 -34

台湾Kiwiとの資本業務提携を解消し自社株買い実施。

ハーモニック＜6324＞ 4375 +560

米で減速機5割増産と報じられる。

銚子丸＜3075＞ 1672 +2

2026年2月期期末配当予想を引き上げ。

前田工繊＜7821＞ 2118 +38

買い優勢の展開続いて続伸。

タツモ＜6266＞ 2550 +62

買戻し優勢で反発。

明和産業＜8103＞ 943 -20

既存株主が株式売り出し実施。

サクサ＜6675＞ 7730 +540

英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズが5％超保有。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1147 -6

買戻し優勢で大幅反発。《CS》