*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

ドル・円オプション市場はまちまち。週末で短期物でオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物9.64％⇒9.44％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.54％⇒9.59％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.56％⇒9.61％（08年＝23.92％）

・1年物9.52％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.34％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.29％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.96％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.51％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.71％）《KY》