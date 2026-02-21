*00:45JST 【市場反応】米2月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値や米2月製造業PMI確定値は下方修正、ドル売り

米2月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は56.6と、予想外に速報57.3から下方修正された。1月56.4からは上昇し、8月来で最高となった。同月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値は3.4％と、予想外に速報3.5％から下方修正され1月4.0％から低下し、昨年1月以降ほぼ1年ぶり低水準となった。5-10年期待インフレ率確定値は3.3％と、予想外に速報3.4％から下方修正された。

同時刻に発表された米12月新築住宅販売件数は前月比―1.7％の74.5万戸と、予想73万戸を上回った。遅れて発表された11月分は75.8万戸。

事前に発表された米2月製造業PMI確定値は51.2と、予想外に速報52.4から下方修正され昨年7月来で最低。サービス業PMI確定値は52.3と、速報52.7から予想以上に下方修正され昨年4月来で最低。コンポジットPMI確定値は52.3と、予想外に速報53.0から下方修正され昨年4月来で最低となった。

冴えない結果に加え、最高裁のトランプ政権の関税策を巡る判断を受けたドル売りも加速し、ドル・円は155円50銭から154円81銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1760ドルから1.1807ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3461ドルから1.3510ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・2月製造業PMI確定値：51.2（予想52.4、速報52.4）

・米・2月サービス業PMI確定値：52.3（予想：53.0、速報：52.7）

・米・2月コンポジットPMI確定値：52.3（予想：53.1、速報：53.0）

・米・12月新築住宅販売件数：74.5万戸（予想：73万戸、11月75.8万戸）

・米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値： 56.6 （予想：57.3、速報：57.3）

・米・2月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：3.4％（予想：3.5％、速報：3.5％）

・米・2月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.3％（予想：3.4％、速報：3.4％）《KY》