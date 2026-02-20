*18:54JST 20日の香港市場概況：ハンセン指数は反落、地政学リスクへの警戒が重荷

春節（旧正月）連休明け20日の香港市場は反落。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比292.59ポイント（1.10％）安の26413.35ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が110.76ポイント（1.22％）安の8959.56ポイントで引けた。

ハンセン指数は1月9日以来およそ1カ月半ぶりの安値で取引を終えた。前日の米株安を受けた地政学リスクへの警戒が重荷となり、投資家心理が悪化した。主力ネット関連株を中心に目新しい買い材料に乏しく、指数寄与度の高い銘柄が軟調に推移。中国本土市場が春節連休で休場となるなか、海外投資家の積極的な買いは限定的だった。一方、下値では押し目買いも散見されたが、戻りは鈍く、終日上値の重い展開となった。

ハンセン指数の構成銘柄では、ネット・IT関連株に売りが集中した。アリババ（9988/HK）が4.9％安、百度（9888/HK）が6.3％安、ネットイース（9999/HK）が4.3％安と下落率が目立った。前日の米株安や地政学リスクへの警戒を背景に、高PER銘柄への利益確定売りが優勢となり、指数の押し下げ要因となった。京東健康（6618/HK）が6.3％安、テンセント（0700/HK）が2.1％安も軟調で、主力ハイテク株全般に売りが波及した。

金融・消費関連も弱含んだ。香港証券取引所（0388/HK）が0.2％安、中国人寿保険（2628/HK）が0.5％安、平安保険（2318/HK）が0.1％安と保険・金融の一角は下落した。サンズチャイナ（1928/HK）が2.6％安、ギャラクシー・エンターテインメント（0027/HK）が1.1％安などカジノ株も売られ、外部環境の不透明感が投資家心理を冷やした。

反面、エネルギーや一部不動産株には買いが入った。中国石油天然気（0857/HK）が3.7％高、中国海洋石油（0883/HK）が2.2％高と資源株が上昇。恒基地産（0012/HK）が3.0％高、恒隆地産（0101/HK）が1.9％高も堅調だった。原油価格の動向や高配当利回り銘柄への物色が支えとなり、指数下落局面でも選別的な買いが観測された。

なお、中国本土市場は春節休暇で休場となった。