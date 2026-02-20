*17:02JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約228円押下

20日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり58銘柄、値下がり166銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日19日の米国株式市場は反落。トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が一段と高まり下落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見られ、終日軟調に推移した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反落して取引を開始した。その後は終日マイナス圏で軟調推移を継続した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなったほか、中東情勢の地政学リスクが意識されて国内の投資家心理にもネガティブに働いた。そのほか、国内は明日から3連休入りとなるため、連休を控えての持ち高調整の売りや利食い売りが継続した。

大引けの日経平均は前営業日比642.13円安の56825.70円となった。東証プライム市場の売買高は24億6834万株、売買代金は7兆1368億円だった。業種別では、証券・商品先物取引業、輸送用機器、空運業を筆頭に幅広い業種が下落した一方、非鉄金属、海運業、医薬品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は18.5％、対して値下がり銘柄は79.0％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約139円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、トヨタ＜7203＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約33円押し上げた。同2位は住友電工＜5802＞となり、大塚HD＜4578＞、三井金属＜5706＞、浜ゴム＜5101＞、IHI＜7013＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 56825.70(-642.13)

値上がり銘柄数 58(寄与度+143.38)

値下がり銘柄数 166(寄与度-785.51)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 9930 335 33.59

＜5802＞ 住友電気工業 9748 428 14.31

＜4578＞ 大塚HD 10620 170 5.68

＜5706＞ 三井金属鉱業 31290 1615 5.40

＜5101＞ 横浜ゴム 7982 322 5.38

＜7013＞ IHI 4384 216 5.05

＜7735＞ SCREEN 21980 350 4.68

＜8830＞ 住友不動産 5044 61 4.08

＜6861＞ キーエンス 61430 1210 4.04

＜6503＞ 三菱電機 5850 119 3.98

＜6841＞ 横河電機 5398 118 3.94

＜6361＞ 荏原製作所 5638 114 3.81

＜6504＞ 富士電機 12575 545 3.64

<9735> セコム 5985 47 3.14

<4385> メルカリ 3585 90 3.01

<8766> 東京海上HD 6475 54 2.71

<1801> 大成建設 18795 385 2.57

<4151> 協和キリン 2778.5 72 2.41

<7012> 川崎重工業 17915 645 2.16

<1802> 大林組 4153 59 1.97

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25475 -520 -139.05

＜9984＞ ソフトバンクG 4329 -111 -89.05

＜8035＞ 東エレク 43960 -670 -67.19

＜9983＞ ファーストリテ 66960 -720 -57.76

＜4062＞ イビデン 9157 -481 -32.16

＜7203＞ トヨタ自動車 3635 -139 -23.23

＜6758＞ ソニーG 3336 -109 -18.22

<8015> 豊田通商 6735 -161 -16.14

<4506> 住友ファーマ 2475.5 -457.5 -15.29

<6954> ファナック 6421 -78 -13.04

<7269> スズキ 2294 -93.5 -12.50

<8001> 伊藤忠商事 2192.5 -74.5 -12.45

<6902> デンソー 2215 -77 -10.30

<9433> KDDI 2616 -25 -10.03

<4503> アステラス製薬 2476.5 -59 -9.86

<3382> 7＆iHD 2191 -97.5 -9.78

<4543> テルモ 1962 -35 -9.36

<9766> コナミG 18795 -275 -9.19

<7733> オリンパス 1480 -68 -9.09

<8053> 住友商事 6382 -259 -8.66《CS》