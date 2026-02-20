関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、3連休を前に利益確定売り優勢
*16:44JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、3連休を前に利益確定売り優勢
東証グロース市場指数 971.67 -19.49／出来高 3億9614万株／売買代金 2144億円東証グロース市場250指数 745.89 -14.74／出来高 2億3109万株／売買代金 1791億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反落。値下がり銘柄数は404、値上がり銘柄数は166、変わらずは32。
前日19日の米株式市場でダウ平均は4日ぶり反落。トランプ大統領が核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が高まり株価の重しとなった。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となった。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.53％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、新興市場は一部で高値警戒感が意識されており、今日は週末ということもあり、短期的な戻り待ちの売りや利益確定売りが出やすかった。さらに、イランを巡る地政学リスクも意識され、市場心理を慎重にさせた。一方、今日、高市首相が施政方針演説を行い、また、日米関税合意に基づく日本の対米投融資に関するニュースが相次いでいることもあり、政策絡みの銘柄への関心が高まり、引き続き投資家の物色意欲を刺激したが、今日は3連休を前に東京市場全体に利益確定売りが優勢となり、東証グロース市場指数は終日、軟調な展開となった。
個別では、「イーサリアム（ETH）トレジャリー事業」開始特別株主優待を発表し前日人気化し本日は売りが優勢となったTORICO＜7138＞、前日ストップ高の反動安となったポストプライム＜198A＞、前日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続したイーディーピー＜7794＞、18日高値でひとまず達成感が意識されたパワーエックス＜485A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、クオリプス＜4894＞、ELEMENTS＜5246＞などが顔を出した。
一方、中期経営計画を発表し29年3月期営業利益3.0億円目標（25年3月期0.99億円）とした日本ナレッジ＜5252＞、底値圏放れの動きで買い人気となったスマレジ＜4431＞、前日ストップ高の余勢を駆って上伸したアーキテクツSJ＜6085＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、サイバーダイン＜7779＞、モンスターラボ＜5255＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 1772| 300| 20.38|
2| 4431|スマレジ | 2588| 344| 15.33|
3| 7779|サイバーダイン | 393| 46| 13.26|
4| 5255|モンスターラボ | 120| 12| 11.11|
5| 2370|ＭＤＮＴ | 34| 3| 9.68|
6| 6081|アライドアーキ | 439| 35| 8.66|
7| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 3520| 190| 5.71|
8| 6562|ジーニー | 1047| 56| 5.65|
9| 7318|セレンディップ | 1287| 67| 5.49|
10| 5252|日本ナレッジ | 868| 44| 5.34|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4894|クオリプス | 8320| -2630| -24.02|
2| 7794|イーディーピー | 1273| -400| -23.91|
3| 198A|ポストプライム | 264| -67| -20.24|
4| 5246|ＥＬＥＭＥＮＴＳ | 607| -97| -13.78|
5| 4596|窪田製薬ＨＤ | 183| -22| -10.73|
6| 3803|イメージ情 | 655| -63| -8.77|
7| 3807|フィスコ | 117| -11| -8.59|
8| 5243|ｎｏｔｅ | 2160| -196| -8.32|
9| 196A|ＭＦＳ | 276| -24| -8.00|
10| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 127| -11| -7.97|《SK》
スポンサードリンク