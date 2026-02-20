関連記事
東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、空運業、その他 金融業、繊維業、水産・農林業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、機械も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,289.47 ／ 1.87
2. 海運業 ／ 1,958.99 ／ 0.43
3. 医薬品 ／ 4,350.89 ／ 0.07
4. 機械 ／ 5,435.11 ／ 0.06
5. 建設業 ／ 3,212.9 ／ -0.02
6. 保険業 ／ 3,442.06 ／ -0.16
7. 石油・石炭製品 ／ 3,111.4 ／ -0.17
8. その他製品 ／ 6,249.3 ／ -0.31
9. 食料品 ／ 2,703.98 ／ -0.39
10. 不動産業 ／ 3,170.32 ／ -0.46
11. パルプ・紙 ／ 706.28 ／ -0.50
12. ガラス・土石製品 ／ 2,193.75 ／ -0.61
13. 化学工業 ／ 2,970.55 ／ -0.73
14. 精密機器 ／ 13,769.62 ／ -0.80
15. サービス業 ／ 2,824.29 ／ -0.88
16. 鉱業 ／ 1,122.88 ／ -0.88
17. 電気機器 ／ 6,791.33 ／ -0.97
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,780.37 ／ -1.10
19. 金属製品 ／ 1,751.68 ／ -1.17
20. 鉄鋼 ／ 862.85 ／ -1.26
21. ゴム製品 ／ 6,036.48 ／ -1.36
22. 小売業 ／ 2,421.49 ／ -1.54
23. 情報・通信業 ／ 6,970.26 ／ -1.63
24. 卸売業 ／ 6,176.08 ／ -1.75
25. 銀行業 ／ 633.72 ／ -1.82
26. 電力・ガス業 ／ 758.14 ／ -1.87
27. 陸運業 ／ 2,415.83 ／ -1.96
28. 水産・農林業 ／ 824.41 ／ -2.04
29. 繊維業 ／ 1,003.41 ／ -2.06
30. その他金融業 ／ 1,449.22 ／ -2.27
31. 空運業 ／ 258.32 ／ -2.85
32. 輸送用機器 ／ 5,530.29 ／ -3.03
33. 証券業 ／ 908.58 ／ -3.20《CS》
