*16:05JST ベルシステム24ホールディングス---新リース会計対応まるごとサポートサービスを提供開始

ベルシステム24ホールディングス＜6183＞は19日、グループ会社のベルシステム24がトランザック(本社：東京都新宿区)と連携し、新リース会計対応まるごとサポートサービスの提供を開始したと発表した。2027年04月から適用が本格化される新リース会計基準を見据え、それまでに約50社への導入を目指す。

国際的会計基準との整合性確保や財務情報の透明性向上を目的とする新リース会計基準適用を来年に控え、2026年度は移行作業が本格化する重要な時期となるが、経理・財務部門の人材不足や業務の属人化が課題となっている。

本サービスでは、トランザックが提供するAI搭載自動仕訳・注記作成ツール「Trans リース会計」を活用する。同ツールは、AI-OCRで契約書を読み取り、必要項目を入力することで仕訳・注記等を自動生成するシステムで、同社によれば、Excelでの手作業と比べ、仕訳作成工数を1件あたり約82.0%削減できるとされている。また、簡易相談が可能なAIチャットボットや、契約条件の変更やリース期間の更新といった新基準移行後に必要な処理を簡易化する機能のほか、CSV出力による会計システム連携機能も備える。

ベルシステム24は、業務プロセスの再設計、「Trans リース会計」の導入・初期設定支援、既存リース契約の確認・登録、仕訳データの確認など移行期の実務を一括代行する。さらにオプションとしてトランザック所属の公認会計士による専門コンサルティングやベルシステム24で移行後の継続運用支援も提供する。《KM》