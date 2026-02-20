関連記事
コジマなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;1411%;148200;0.05;2504;-3 ＜8163＞ ;SRSHD;414%;294900;0.07;1269;9 ＜3662＞ ;エイチームHD;380%;267400;0.56;1027;-12 ＜3221＞ ;ヨシックス;280%;97600;0.15;3575;0 ＜8127＞ ;ヤマトインター;279%;16200;0.46;605;1 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;271%;92400;0.09;1004;-10 ＜7678＞ ;あさくま;199%;19300;0.22;4735;0 ＜8200＞ ;リンガーハット;196%;181300;0.08;2299;3 ＜2378＞ ;ルネサンス;172%;69000;0.26;1132;5 ＜9842＞ ;アークランズ;170%;346100;0.04;2017;1 ＜2217＞ ;モロゾフ;159%;82400;0.40;1519;4 ＜2687＞ ;ＣＶＳベイ;149%;6100;5.40;526;2 ＜7513＞ ;コジマ;116%;204900;0.07;1332;-2 ＜7616＞ ;コロワイド;110%;350700;0.09;1872;25.5 ＜2404＞ ;鉄人化;108%;5600;9.04;515;12 ＜3686＞ ;ＤＬＥ;106%;242200;3.33;127;-4 ＜4574＞ ;大幸薬品;103%;144700;1.93;308;-5 ＜4668＞ ;明光ネット;100%;36200;1.19;719;2 ＜4769＞ ;ＩＣ;100%;700;5.64;1037; ＜7916＞ ;光村印;100%;400;31.53;1846;2
[コメント]コジマ＜7513＞は信用倍率0.07倍と売り長となっている。《FA》
