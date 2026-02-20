関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～日ギア、明和産などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月20日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6356＞ 日ギア 10803200 89363.5 387.56% 0.2747%
＜180A＞ GX超長米 949560 6355.205 366.54% -0.0056%
＜6522＞ アスタリスク 401800 7081.82 332.23% 0.0747%
＜8103＞ 明和産 2624800 157904.28 300.25% -0.0218%
＜2630＞ MXS米株ヘ 10191 14677.104 297.61% -0.0003%
＜6492＞ 岡野バル 867100 526272.6 294.99% 0.0421%
＜4549＞ 栄研化 624300 159728.1 275.89% 0.1979%
＜9278＞ ブックオフGH 647000 99818.68 270.91% -0.0909%
＜237A＞ iS米債25 1959930 37916.085 264.4% 0.0071%
＜6378＞ 木村化 7427000 1070756.52 248.98% -0.0377%
＜6343＞ フリージアマク 7795600 175229.88 237.95% 0.0408%
＜4431＞ スマレジ 801200 277524.5 230.39% 0.1408%
＜198A＞ ポストプライ 11235600 406669.18 225.33% -0.1993%
＜2778＞ パレモ・HD 1966300 36966.74 221.94% 0.0266%
＜6644＞ 大崎電 1260000 328395.24 215.01% 0.0567%
＜4978＞ リプロセル 5697600 168604.36 209.43% -0.0561%
＜9287＞ JIF 2441 36871.46 194.33% 0.0015%
＜380A＞ GXチャイナテク 74903 15273.474 190.59% -0.0225%
＜1571＞ NF日経イン 5461550 513124.843 178.93% 0.0082%
＜133A＞ GX超短米 287172 68867.849 172.39% 0.0019%
<3850> NTTDIM 108800 80878.9 171.27% -0.0944%
<4530> 久光薬 1327100 2155849.94 169.48% -0.0339%
<1699> NF原油先 2084730 192594.131 164.03% 0.0255%
<7719> 東京衡機 2642200 233000.32 161.98% 0.2%
<6333> 帝国電機 136000 101305.2 153% 0.0015%
<4894> クオリプス 2928300 7074440.8 149.82% -0.2255%
<7776> セルシード 10593700 963871.82 143.31% 0.017%
<6324> ハーモニック 3098800 4020794.9 142.91% 0.1441%
<4274> 細谷火 537800 219455.64 137.78% 0.069%
<6262> PEGASUS 157300 33624.92 137.07% 0.037%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
