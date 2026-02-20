ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～日ギア、明和産などがランクイン

2026年2月20日 14:51

記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日ギア、明和産などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月20日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6356＞ 日ギア　　　　　　 10803200 　89363.5　 387.56% 0.2747%
＜180A＞ GX超長米　　　　　949560 　6355.205　 366.54% -0.0056%
＜6522＞ アスタリスク　　　　401800 　7081.82　 332.23% 0.0747%
＜8103＞ 明和産　　　　　　　2624800 　157904.28　 300.25% -0.0218%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　10191 　14677.104　 297.61% -0.0003%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　867100 　526272.6　 294.99% 0.0421%
＜4549＞ 栄研化　　　　　　　624300 　159728.1　 275.89% 0.1979%
＜9278＞ ブックオフGH　　　647000 　99818.68　 270.91% -0.0909%
＜237A＞ iS米債25　　　　1959930 　37916.085　 264.4% 0.0071%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　7427000 　1070756.52　 248.98% -0.0377%
＜6343＞ フリージアマク　　　7795600 　175229.88　 237.95% 0.0408%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　801200 　277524.5　 230.39% 0.1408%
＜198A＞ ポストプライ　　　　11235600 　406669.18　 225.33% -0.1993%
＜2778＞ パレモ・HD　　　　1966300 　36966.74　 221.94% 0.0266%
＜6644＞ 大崎電　　　　　　　1260000 　328395.24　 215.01% 0.0567%
＜4978＞ リプロセル　　　　　5697600 　168604.36　 209.43% -0.0561%
＜9287＞ JIF　　　　　　　2441 　36871.46　 194.33% 0.0015%
＜380A＞ GXチャイナテク　　74903 　15273.474　 190.59% -0.0225%
＜1571＞ NF日経イン　　　　5461550 　513124.843　 178.93% 0.0082%
＜133A＞ GX超短米　　　　　287172 　68867.849　 172.39% 0.0019%
<3850> NTTDIM　　　　108800 　80878.9　 171.27% -0.0944%
<4530> 久光薬　　　　　　　1327100 　2155849.94　 169.48% -0.0339%
<1699> NF原油先　　　　　2084730 　192594.131　 164.03% 0.0255%
<7719> 東京衡機　　　　　　2642200 　233000.32　 161.98% 0.2%
<6333> 帝国電機　　　　　　136000 　101305.2　 153% 0.0015%
<4894> クオリプス　　　　　2928300 　7074440.8　 149.82% -0.2255%
<7776> セルシード　　　　　10593700 　963871.82　 143.31% 0.017%
<6324> ハーモニック　　　　3098800 　4020794.9　 142.91% 0.1441%
<4274> 細谷火　　　　　　　537800 　219455.64　 137.78% 0.069%
<6262> PEGASUS　　　157300 　33624.92　 137.07% 0.037%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

