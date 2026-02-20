ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約140円分押し下げ

2026年2月20日 12:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:37JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約140円分押し下げ
20日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり46銘柄、値下がり178銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。741.10円安の56726.73円（出来高概算12億2031万株）で前場の取引を終えている。

前日19日の米国株式市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90ポイント安の22682.73で取引を終了した。トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が一段と高まり下落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見られ、終日軟調に推移した。

米株市場を横目に、2月20日の日経平均は488.09円安の56979.74円と3日ぶり反落して取引を開始した。その後はマイナス圏で軟調推移を継続した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で900円あまり上昇したことから、短期的な戻り待ちの売りや利益確定売りが出やすかった。さらに、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感が根強く、引き続き投資家心理を慎重にさせた。

個別では、中外薬＜4519＞、大塚HD＜4578＞、塩野義＜4507＞、協和キリン＜4151＞が買われた。ほか、住友電＜5802＞、TDK＜6762＞、横河電＜6841＞、三菱電＜6503＞、荏原＜6361＞、セコム＜9735＞、三井金属＜5706＞、IHI＜7013＞、キーエンス＜6861＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、トヨタ＜7203＞、スズキ＜7269＞、ソニーG＜6758＞、伊藤忠<8001>、豊田通商<8015>、KDDI<9433>、テルモ<4543>、ファナック<6954>、イビデン<4062>などの銘柄が下落。

業種別では、証券・商品先物取引業、輸送用機器、空運業を筆頭に幅広い業種が下落した一方、非鉄金属、医薬品、その他製品の3業種のみが上昇した。


値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約140円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、トヨタ＜7203＞、イビデン<4062>、ソニーG＜6758＞、豊田通商<8015>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約24円押し上げた。同2位は住友電工＜5802＞となり、TDK＜6762＞、大塚HD＜4578＞、横河電＜6841＞、セコム＜9735＞、三井金属＜5706＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　56726.73(-741.10)

値上がり銘柄数 46(寄与度+105.23)
値下がり銘柄数 178(寄与度-846.33)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9836　 241　 24.17
＜5802＞　住友電気工業　　　　　9776　 456　 15.24
＜6762＞　TDK　　　　　　　2397.5　 14　 7.02
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10650　 200　 6.69
＜6841＞　横河電機　　　　　　　5423　 143　 4.78
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6008　 70　 4.68
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 30910　 1235　 4.13
＜6861＞　キーエンス　　　　　 61340　 1120　 3.74
＜7013＞　IHI　　　　　　　　4311　 143　 3.35
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　3674　 32　 3.21
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　5599　 75　 2.51
＜4151＞　協和キリン　　　　　　2764　 57.5　 1.92
＜6503＞　三菱電機　　　　　　　5784　 53　 1.77
<6981>　村田製作所　　　　　　3687　 21　 1.68
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7751　 91　 1.52
<6770>　アルプスアルパイン　　2334　 44　 1.47
<5801>　古河電気工業　　　　 23285　 425　 1.42
<6504>　富士電機　　　　　　 12240　 210　 1.40
<6976>　太陽誘電　　　　　　　4702　 37　 1.24
<7012>　川崎重工業　　　　　 17595　 325　 1.09


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4265　 -175 -140.39
＜8035＞　東エレク　　　　　　 43320　 -1310 -131.36
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25600　 -395 -105.62
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3615　 -159　-26.57
<4062>　イビデン　　　　　　　9263　 -375　-25.07
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3325　 -120　-20.06
<8015>　豊田通商　　　　　　　6712　 -184　-18.45
＜7269＞　スズキ　　　　　　　　2282　-105.5　-14.11
<9433>　KDDI　　　　　　2608.5　 -32.5　-13.04
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2189　 -78　-13.04
<9983>　ファーストリテ　　　 67520　 -160　-12.84
<4506>　住友ファーマ　　　　2556.5　-376.5　-12.58
<6902>　デンソー　　　　　　2206.5　 -85.5　-11.43
<6954>　ファナック　　　　　　6432　 -67　-11.20
<4543>　テルモ　　　　　　　1959.5　 -37.5　-10.03
＜6920＞　レーザーテック　　　 30300　 -710　 -9.49
<6367>　ダイキン工業　　　　 19720　 -260　 -8.69
<4704>　トレンドマイクロ　　　5588　 -244　 -8.16
<9766>　コナミG　　　　　　　18840　 -230　 -7.69
<8053>　住友商事　　　　　　　6414　 -227　 -7.59《CS》

関連記事