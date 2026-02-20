関連記事
ダイナミックマッププラットフォーム JPXスタートアップ急成長100指数に選定
ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は19日、2026年3月9日から算出・配信が開始される「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されたと発表した。
同指数は東証グロース市場上場銘柄および市場変更後一定期間の銘柄を対象に、売上高成長率と時価総額成長率の2指標を基に高成長スタートアップ100社を選定するものである。
同社が公表した2026年3月期第3四半期決算では、プロジェクト型売上が減少する一方、ライセンス売上が前年同期比50.0％増と大幅に伸長し、収益構造の転換が着実に進展していることを示した。
自動車向けライセンス事業は好調を維持し、AIが現実世界を高精度に認識するための「地図データ」としての需要が拡大、搭載車種は世界37モデルへ拡大している。
さらに都市開発、インフラ管理、物流、エンターテインメントなど非自動車分野への展開も進行している。
今回の選定は、こうした成長性やビジネスモデル、独自技術に対する市場評価を反映したものとしている。《KM》
