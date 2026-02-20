*10:33JST ヤマノホールディングス---国内最重要の東京教育市場で高収益事業を取得、首都圏ドミナント戦略を加速

ヤマノホールディングス＜7571＞は19日、アークネット（本社：東京都北区）の株式取得により、子会社化することを決議したと発表した。

ヤマノホールディングスグループは、2030年を見据えたビジョン「従業員が投資したくなる会社へ」のもと、中期経営計画「Tsunageru 2027」において、事業ポートフォリオの最適化と「事業承継型M&A」の積極的な推進を掲げている。今般、成長エンジンである「ニューバリューセグメント（教育事業）」のさらなる拡大のため、東京都内にて個別指導学習塾「スクール IE」を7教室運営するアークネットの株式を取得することとした。都心部への人口流入が継続する中、東京市場は少子化の影響を最も受けにくく、安定的な高収益と持続的な成長が見込める極めて希少な事業エリアで、アークネットは、この優良な市場において直近の営業利益率約14.3％という高い収益性と、地域に根差した強固な運営基盤を確立している。

本株式取得により、ヤマノホールディングスの教育事業は既存の子会社と合わせ、首都圏におけるドミナント戦略をさらに加速させる。

具体的な取り組みとして、近接教室間での講師派遣の最適化および、合同採用活動による採用コストの低減、バックオフィス機能の統合と共通システムの導入による、拠点あたりの販売管理費率の抑制、アークネットの優れた教室運営ノウハウをグループ既存教室へ横展開し、セグメント全体の利益率の向上を図るとしている。

取得株式数は150株で、取得後の所有割合は100％となる。取得価額については、相手方の意向により非開示としている。株式譲渡期日は2026年3月2日を予定しており、本件が2026年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中であるとしている。

