*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クオリプス、スマレジなどがランクイン

クオリプス＜4894＞がランクイン（9時42分時点）。買い一巡後は大幅安。昨日開催さ

れた薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会で、承認条件及び期限を付した

上で承認することは可能との判断が示され、好感する買いが先行した。ただ、株価

は期待先行でこのところ大幅に状っ称していたことから、買い一巡後は材料出尽く

しの売りに押されている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月20日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米 938670 6355.205 366.18% -0.0049%

＜2630＞ MXS米株ヘ 10006 14677.104 296.11% -0.0017%

＜6356＞ 日ギア 1046700 89363.5 296.1% 0.2747%

＜237A＞ iS米債25 1697170 37916.085 249.68% 0.0035%

＜6343＞ フリージアマク 5848100 175229.88 206.05% 0.0816%

＜6492＞ 岡野バル 311400 526272.6 191.56% 0.1446%

＜198A＞ ポストプライ 7377800 406669.18 182.57% -0.1087%

＜4978＞ リプロセル 4191600 168604.36 175.46% 0%

＜6378＞ 木村化 3050000 1070756.52 147.13% 0.0257%

＜6644＞ 大崎電 664100 328395.24 138.6% 0.0744%

＜3850＞ NTTDIM 72400 80878.9 121.52% -0.0959%

＜6333＞ 帝国電機 95100 101305.2 109.93% 0.0094%

＜1618＞ NFエネ資源 5611 134607.634 97.78% -0.0059%

＜4431＞ スマレジ 261800 277524.5 90.63% 0.151%

＜380A＞ GXチャイナテク 28844 15273.474 74.63% -0.0054%

＜4894＞ クオリプス 1369300 7074440.8 67.45% -0.1333%

＜4025＞ 多木化 55300 127085.3 66.15% -0.0039%

＜6675＞ サクサ 31600 166668.4 60.89% 0.1001%

＜315A＞ GX銀高配 206509 179275.218 60.11% -0.0173%

＜4274＞ 細谷火 263100 219455.64 53.11% 0.0561%

<4593> ヘリオス 3230600 701527.72 52.4% -0.0104%

<219A> ハートシード 755300 802364.98 51.15% 0.0354%

<5574> ABEJA 141100 293178.9 45.43% 0.0386%

<2778> パレモ・HD 447800 36966.74 43.77% 0.0533%

<2568> 上場NSQ 9806 68473.982 37.67% -0.0027%

<6324> ハーモニック 1242700 4020794.9 34.96% 0.1127%

<5989> エイチワン 180800 262050.28 34.91% 0.0139%

<4582> シンバイオ 28743500 3161708.54 31.86% 0.1461%

<4530> 久光薬 405500 2155849.94 31.55% -0.0363%

<5410> 合同鉄 74300 263389.8 27.76% 0.0112%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》