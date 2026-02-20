ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～クオリプス、スマレジなどがランクイン

2026年2月20日 10:09

*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クオリプス、スマレジなどがランクイン
クオリプス＜4894＞がランクイン（9時42分時点）。買い一巡後は大幅安。昨日開催さ
れた薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会で、承認条件及び期限を付した
上で承認することは可能との判断が示され、好感する買いが先行した。ただ、株価
は期待先行でこのところ大幅に状っ称していたことから、買い一巡後は材料出尽く
しの売りに押されている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月20日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 938670 　6355.205　 366.18% -0.0049%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　10006 　14677.104　 296.11% -0.0017%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　1046700 　89363.5　 296.1% 0.2747%
＜237A＞ iS米債25　　　　1697170 　37916.085　 249.68% 0.0035%
＜6343＞ フリージアマク　　　5848100 　175229.88　 206.05% 0.0816%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　311400 　526272.6　 191.56% 0.1446%
＜198A＞ ポストプライ　　　　7377800 　406669.18　 182.57% -0.1087%
＜4978＞ リプロセル　　　　　4191600 　168604.36　 175.46% 0%
＜6378＞ 木村化　　　　　　　3050000 　1070756.52　 147.13% 0.0257%
＜6644＞ 大崎電　　　　　　　664100 　328395.24　 138.6% 0.0744%
＜3850＞ NTTDIM　　　　72400 　80878.9　 121.52% -0.0959%
＜6333＞ 帝国電機　　　　　　95100 　101305.2　 109.93% 0.0094%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　5611 　134607.634　 97.78% -0.0059%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　261800 　277524.5　 90.63% 0.151%
＜380A＞ GXチャイナテク　　28844 　15273.474　 74.63% -0.0054%
＜4894＞ クオリプス　　　　　1369300 　7074440.8　 67.45% -0.1333%
＜4025＞ 多木化　　　　　　　55300 　127085.3　 66.15% -0.0039%
＜6675＞ サクサ　　　　　　　31600 　166668.4　 60.89% 0.1001%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　206509 　179275.218　 60.11% -0.0173%
＜4274＞ 細谷火　　　　　　　263100 　219455.64　 53.11% 0.0561%
<4593> ヘリオス　　　　　　3230600 　701527.72　 52.4% -0.0104%
<219A> ハートシード　　　　755300 　802364.98　 51.15% 0.0354%
<5574> ABEJA　　　　　141100 　293178.9　 45.43% 0.0386%
<2778> パレモ・HD　　　　447800 　36966.74　 43.77% 0.0533%
<2568> 上場NSQ　　　　　9806 　68473.982　 37.67% -0.0027%
<6324> ハーモニック　　　　1242700 　4020794.9　 34.96% 0.1127%
<5989> エイチワン　　　　　180800 　262050.28　 34.91% 0.0139%
<4582> シンバイオ　　　　　28743500 　3161708.54　 31.86% 0.1461%
<4530> 久光薬　　　　　　　405500 　2155849.94　 31.55% -0.0363%
<5410> 合同鉄　　　　　　　74300 　263389.8　 27.76% 0.0112%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

