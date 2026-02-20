*09:10JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比530円安の57030円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.96円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、中外製薬＜4519＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比530円安の57030円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90ポイント安の22682.73で取引を終了した。トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が一段と高まり続落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見られ、終日軟調に推移し終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円79銭から155円28銭まで上昇し、154円98銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、労働市場の底堅さが示されたほか、原油高でインフレ懸念が再燃し利下げ観測の後退でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1742ドルまで下落後、1.1776ドルへ上昇し、1.1777ドルで引けた。

NY原油先物4月限は続伸（NYMEX原油4月限終値：66.40 ↑1.35）。ニューヨーク商業

取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋1.35ドル（＋2.08％）の66.40ドル

で通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 2479 130 5.5

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 5087 110 2.2

1

5020 (JXHLY) ENEOS 19.08 1478 23.5 1.6

2

8113 (UNICY) イオン 15.30 2371 36 1.5

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4776 71 1.51

「ADR下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 439 -11.2 -2.4

9

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2557 -379.5 -12.9

2

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4339 -644 -12.9

2

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.95 2317 -68 -2.8

5

■そのたADR（19日）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2557 -379.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.39 0.07 5726 6

0

8035 (TOELY) 住友商事 42.73 0.03 6621 -2

0

6758 (SONY.N) TDK 15.03 -0.64 2329 -54.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.94 -0.33 2625 -1

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.44 -0.15 1066

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.05 -0.01 4966 -2

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.31 0.11 4435 -

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.21 4776 7

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.39 0.36 5699 -4

6

8001 (ITOCY) 丸紅 372.02 -3.88 5765 -6

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.32 0.12 7221 -8

6

8031 (MITSY) 東京エレク 142.32 -0.93 44108 -52

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6198 -13

9

4568 (DSNKY) 第一三共 18.83 -0.24 2918 -2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 8.69 -0.41 2693 -28.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.55 0.23 1127 -114

0

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 0.40 2087 -14.

5

7267 (HMC.N) スズキ 61.35 0.61 2377 -10.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.14 5938 -3

4

6902 (DNZOY) ファナック 20.81 0.03 6449 -5

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 30.75 0.28 9530 -6

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.71 -0.18 2744 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.01 0.54 5580 -1

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.26 19835 -14

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.12 5783 -3

2

7741 (HOCPY) キヤノン 30.27 -0.62 4691 -1

6

6503 (MIELY) 三菱電機 73.30 0.24 5679 -5

2

6981 (MRAAY) 日東電工 23.11 -0.46 3581 -4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.85 -0.10 8585 -3

3

6273 (SMCAY) SMC 23.10 -0.16 71592 -158

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 -0.25 439 -11.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 0.00 73141 -92

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.66 -0.31 2272 -16.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 1.02 5087 11

0

6702 (FJTSY) 富士通 23.75 -0.28 3680 -3

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.78 18.18 20111 -25

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.85 0.03 3673 -3

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.96 -1.40 2008 -1

1

8002 (MARUY) 三井物産 715.68 8.24 5545 -4

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.60 -0.07 2975 -23.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.05 -0.13 2642 -1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.24 -0.09 1568 -1

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.83 1.12 5087 -3

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 49.17 -0.24 7619 -1

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.74 -0.39 3019 -3

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.23 2479 13

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.49 0.26 1316 -15.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.09 1977 -2

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.37 -0.04 1607 -20.

5

（時価総額上位50位、1ドル154.96円換算）《AN》