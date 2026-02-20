

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49395.16;-267.50Nasdaq;22682.72;-70.90CME225;57030;-530(大証比)

[NY市場データ]

19日のNY市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90ポイント安の22682.73で取引を終了した。

トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が一段と高まり続落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見られ、終日軟調に推移し終了。セクター別では不動産管理・開発や資本財が上昇した一方、消費者サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比530円安の57030円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.96円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、中外製薬＜4519＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》