ベステラ、26年1月期大幅増益・増配へ、老朽化プラント解体需要拡大と脱炭素化が追い風

ベステラ<1433>(東証プライム)は、製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産の保有を強みとして脱炭素解体ソリューションを推進している。26年1月期は大幅増益予想としている。大型工事が順調に進捗し、見積・積算体制の整備による売上総利益率改善も寄与する見込みだ。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、27年1月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は1月末の権利落ちも影響して昨年来高値圏から急反落したが、素早く切り返しの動きを強めている。高配当利回りも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。なお3月12日に26年1月期決算発表を予定している。

■鋼構造プラント設備解体のオンリーワン企業

製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。製鉄・電力・ガス・石油・石油化学業界(製鉄所・発電所・石油精製・石油化学設備など)向けを主力とするプラント解体工事、および特定化学物質・アスベスト・ダイオキシン・土壌汚染などの環境関連対策工事を展開している。主要顧客はJFEグループ、日本製鉄グループ、東京エネシス、IHIグループなどとなっている。

なおM&A関連では21年12月に、アスベスト対策やダイオキシン対策など環境汚染対策工事に関して特殊な工事技術を保有する矢澤を子会社化した。23年8月には、水島コンビナートを抱える岡山県倉敷市を拠点に石油精製装置や化学装置など各種プラントの建設・メンテナンス・躯体工事を行うオダコーポレーション、およびオダコーポレーションの100%子会社でマンションや商業ビルの大規模修繕を行うTOKENを子会社化した。25年4月には同社の筆頭株主であるTERRA・ESHINO社(以下、テラエシノ、同社創業家の資産管理会社)を子会社化し、25年6月に吸収合併した。

一方で、プラント解体事業にリソースを集中するため、連結子会社のヒロ・エンジニアリングおよび3Dビジュアルの株式を25年12月に大浦工測(東京都北区)へ譲渡した。

25年1月期のセグメント別業績(全社費用等調整前)は、プラント解体事業(同社単体)の売上高が90億38百万円で営業利益が5億77百万円、その他事業(グループ会社)の売上高が19億32百万円で営業利益が1億40百万円の損失(24年1月期は53百万円)だった。

完成工事高の業界別構成比は電力が28%、製鉄が23%、石油・石化が35%、ガスが2%、3Dが1%、環境が4%、その他が7%で、完成工事高に占める元請案件は39億14百万円、元請比率は37%だった。受注高は107億05百万円、期末受注残高は71億97百万円だった。受注残高の業界別構成比は電力が17%、製鉄が51%、石油・石化が26%、ガスが1%、環境が2%、その他が3%である。

■優良な顧客基盤や特許工法・知的財産の保有が強み

大手企業のエンジニアリング子会社を中心とした優良な顧客基盤、豊富な工事実績に基づく効率的な解体マネジメント、解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産の保有を強みとしている。技術関連では、球形ガスホルダー解体「リンゴ皮むき工法」や火力発電所等の「ボイラ解体方法」の特許を取得し、遠隔操作による溶断ロボット「りんご☆スター」も開発している。さらに風力発電設備解体需要に応えるため、他社に先駆けて「マトリョーシカ式工法」「タワークレーン工法」「転倒工法」の特許工法を開発している。

24年7月には海外プラントの解体ビジネス展開に向けて、DENZAIと戦略的パートナーシップ提携契約締結について合意した。25年3月にはJ&T環境(株主はJFEエンジニアリング64%、JERA36%)と、廃棄物適正処理および再資源化推進に関する業務提携契約を締結した。25年7月には業務提携先である三谷産業<8285」と共同で、球体ガスホルダーに用いる表面処理装置および表面処理方法に関する特許を出願した。25年12月には海外プラントへの解体ビジネス展開について、光洋機械産業(大阪市)と戦略的パートナーシップ提携契約締結について基本合意した。

■「中期経営計画2030」

市場環境は良好である。脱炭素化に向けた2050年カーボンニュートラル宣言の国策なども背景として、1960年代の高度成長期以降に建設された老朽化プラントの解体工事の増加が予想され、同社ではプラント解体市場規模(電力、製鉄、石油・石油化学、風力など)を年間7000億円～1兆円と想定している。

25年9月公表の新中期経営計画「Leading the Future 中期経営計画2030」では、量的拡大と質的充実を同時に追求し、解体業界のリーディングカンパニーの基盤を確立することを基本方針として、目標数値・KPIには31年1月期の売上高300億円、営業利益33億円、営業利益率11.0%、1株当たり純利益(EPS)238円、ROE(自己資本利益率)20.0%、工事監督員数205人(26年1月期見込み92人)としている。

重点施策として、質の追求では脱炭素解体？の工法開発とAI活用による競争力の強化や業界をリードする技術ブランドの確立、量の追求ではプラント集積地域への拠点拡大や営業戦略・体制整備など持続的成長基盤構築によって成長加速を推進する。また将来への布石として海外市場探索(シンガポール、韓国など)と将来展開への基盤整備を推進する。

株主還元については累進配当を継続的に実施することを基本方針(25年1月期より適用)としている。配当性向40%および株主資本を基準とするDOE(株主資本配当率)3.5%以上を目安に累進的に配当する。

サステナビリティ経営に関しては21年12月にサステナビリティ基本方針を制定し、サステナビリティ委員会を設置した。24年4月には定年後再雇用制度を見直して整備した。定年後の役職・職務・等級が定年前と変わらない場合、定年前の給与を100%維持することとした。24年7月にはCO2削減に貢献する取り組みの一つとして、東京本社を含む全事業所で使用する電力の全量について、トラッキング付き非化石証書が付帯された実質再生エネルギー由来の電力に順次切り替えを開始した。

■プライム市場上場維持基準適合に向けた計画書

22年4月に実施された東京証券取引所の市場再編ではプライム市場を選択し、プライム市場上場維持基準適合に向けた計画書を開示している。中期経営計画で掲げた重点施策の着実な遂行によって業績目標の達成に取り組むとともに、プラント解体業界のリーディングカンパニーとしての社会的サステナビリティへの貢献と利益成長の両立、リスク管理体制の強化やコンプライアンスの徹底などコーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組むことで、さらなる企業価値の向上(時価総額の向上)を図る。流通株式数については第三者割当による第9回および第10回新株予約権の行使により流通株式数の増加を見込んでいる。なお第10回新株予約権(21年2月5日発行)については25年12月11日にすべての行使が完了した。これらの取り組みによって26年1月期までにプライム市場上場維持基準適合を目指すとしている。

■26年1月期大幅増益予想、27年1月期も収益拡大基調

26年1月期の連結業績予想(25年9月9日付で下方修正)については、売上高が前期比10.1%増の120億円、営業利益が87.3%増の7億円、経常利益が18.2%増の7億円、親会社株主帰属当期純利益が34.2%増の5億50百万円としている。

受注動向や利益率改善の立ち遅れを勘案し、前回予想(第1四半期の政策保有株式売却益計上により25年6月9日付で親会社株主帰属当期純利益を50百万円上方修正して、売上高130億円、営業利益12億円、経常利益12億80百万円、親会社株主帰属当期純利益9億50百万円)に対して、売上高を10億円、営業利益を5億円、経常利益を5億80百万円、親会社株主帰属当期純利益を4億円それぞれ下方修正した。ただし前期比では大幅増益予想である。

第3四半期累計の連結業績は売上高が前年同期比0.8%増の80億68百万円、営業利益が305.4%増の5億35百万円、経常利益が123.5増の5億29百万円、親会社株主帰属四半期純利益が99.5%増の4億36百万円だった。受注工事高は19.3%増の87億05百万円で、受注残高は22.5%増の80億76百万円となった。

大幅増益だった。大型工事が順調に進捗し、見積・積算体制の整備による売上総利益率改善も寄与した。完成工事高は0.5%増の78億26百万円、完成工事総利益は26.5%増の14億99百万円、完成工事売上総利益率は4.0ポイント上昇して19.2%となった。兼業売上高は11.6%増の2億41百万円、兼業事業売上総利益は8.3%増の55百万円、兼業事業売上総利益率は0.7ポイント低下して23.0%となった。

完成工事高の業種別構成比は製鉄が35%、石油・石化が30%、電力が14%、環境が8%、ガスが2%、3Dが1%、その他が10%だった。受注残高の業種別構成比は製鉄が63%、石油・石化が22%、電力が4%、環境が3%、ガスが1%、その他が7%だった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が25億31百万円で営業利益が1億33百万円、第2四半期は売上高が25億69百万円で営業利益が93百万円、第3四半期は売上高が29億68百万円で営業利益が3億09百万円だった。

26年1月期は大幅増益予想としている。大型工事が順調に進捗し、見積・積算体制の整備による売上総利益率改善も寄与する見込みだ。通期連結業績予想に対する第3四半期累計の進捗率は売上高が67%、営業利益が76%、経常利益が76%、親会社株主帰属当期純利益が79%と順調である。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、27年1月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主還元

26年1月期の配当予想(25年6月9日付で期末10円上方修正)は、上場10周年記念配当10円を含めて前期比20円増配の40円(第2四半期末15円、期末25円=普通配当15円+記念配当10円)としている。予想配当性向は65.5%となる。

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年1月31日時点で5単元(500株)以上保有株主を対象として、保有株式数に応じてベステラ・プレミアム優待倶楽部で商品に交換可能な優待ポイントを贈呈する。

なお26年1月15日に、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT―3)によって自己株式32万株を取得した。

■株価は上値試す

株価は1月末の権利落ちも影響して昨年来高値圏から急反落したが、素早く切り返しの動きを強めている。週足チャートで見ると26週移動平均線近辺から切り返してサポートラインを確認の形となった。高配当利回りも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。2月19日の終値は1270円、前期推定連結PER(会社予想の連結EPS61円04銭で算出)は約21倍、前期推定配当利回り(会社予想の40円で算出)は約3.1%、前々期実績連結PBR(前々期実績の連結BPS546円88銭で算出)は約2.3倍、時価総額は約118億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

