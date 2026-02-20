アイザワ証券グループ、投資有価証券7銘柄を売却し9億5900万円の特別利益計上へ

■2026年1月6日～2月16日に売却、3月期第4四半期連結で計上

アイザワ証券グループ<8708>(東証プライム)は2月19日、特別利益(投資有価証券売却益)の計上を発表した。政策保有株式の縮減による資本効率の向上および投資事業におけるポートフォリオの見直しを目的に、同社および同社子会社が保有する投資有価証券の一部を売却した。

売却したのは同社および同社子会社保有の上場有価証券7銘柄で、売却期間は2026年1月6日から2026年2月16日まで。これにより、投資有価証券売却益9億5900万円が発生した。資本効率向上を意識した政策保有株式の縮減が具体的な数値として示された格好である。

発生した投資有価証券売却益9億5900万円は、2026年3月期第4四半期連結会計期間において特別利益として計上する予定。今後の業績動向に与える影響は、当該四半期決算に反映される見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

