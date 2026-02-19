*17:12JST 東京為替：ドル・円はしっかり、積極財政で円売り主導

19日の東京市場でドル・円はしっかり。米連邦準備制度理事会（FRB)がレートチェックを認めた影響で、朝方に154円62銭まで下落。その後、高市政権の積極財政をにらんだ円売りで155円34銭まで切り返した。ただ、夕方にかけては値を下げる展開に。

・ユ-ロ・円は182円28銭から183円15銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1784ドルから1.1803ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値57,472.08円、高値57,709.82円、安値57,362.01円、終値57,467.83円(前日比323.99円高)

・17時時点：ドル・円154円90-00銭、ユ-ロ・円182円90-00銭

【要人発言】

・ゼレンスキー・ウクライナ大統領

「米欧がロシアと協議していることを認識、サプライズへの準備をしておきたい」

・シルクNZ準備銀行（RBNZ)総裁補

「堅調な成長と緩やかなインフレは両立可能」

「回復が加速すれば政策当局は対応する」

【経済指標】

・日・12月コア機械受注：前月比+19.1％（予想：前月比+5.0％、11月：-11.0％）

・豪・1月失業率：4.1％（予想：4.2％、12月：4.1％）《TY》