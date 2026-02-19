関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかゴム製品、鉱業、銀行業、不動産業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、繊維業、保険業、小売業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,192.6 ／ 3.70
2. ゴム製品 ／ 6,119.7 ／ 3.09
3. 鉱業 ／ 1,132.86 ／ 3.07
4. 銀行業 ／ 645.49 ／ 2.99
5. 不動産業 ／ 3,185.12 ／ 2.66
6. 海運業 ／ 1,950.53 ／ 2.38
7. その他金融業 ／ 1,482.91 ／ 1.93
8. 精密機器 ／ 13,880.86 ／ 1.90
9. 卸売業 ／ 6,286.17 ／ 1.64
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,833.72 ／ 1.31
11. 証券業 ／ 938.65 ／ 1.15
12. 石油・石炭製品 ／ 3,116.65 ／ 1.10
13. 機械 ／ 5,431.76 ／ 1.10
14. 水産・農林業 ／ 841.61 ／ 1.05
15. 化学工業 ／ 2,992.46 ／ 1.00
16. 輸送用機器 ／ 5,703.17 ／ 0.97
17. ガラス・土石製品 ／ 2,207.27 ／ 0.93
18. 金属製品 ／ 1,772.37 ／ 0.84
19. 電気機器 ／ 6,858.1 ／ 0.80
20. 建設業 ／ 3,213.52 ／ 0.75
21. 陸運業 ／ 2,464.04 ／ 0.69
22. 情報・通信業 ／ 7,086.09 ／ 0.63
23. 医薬品 ／ 4,347.91 ／ 0.49
24. その他製品 ／ 6,268.92 ／ 0.42
25. サービス業 ／ 2,849.29 ／ 0.41
26. 鉄鋼 ／ 873.83 ／ 0.38
27. 電力・ガス業 ／ 772.55 ／ 0.36
28. 食料品 ／ 2,714.56 ／ 0.14
29. 小売業 ／ 2,459.34 ／ -0.02
30. 保険業 ／ 3,447.43 ／ -0.17
31. 繊維業 ／ 1,024.47 ／ -0.37
32. パルプ・紙 ／ 709.82 ／ -0.38
33. 空運業 ／ 265.91 ／ -0.57《CS》
