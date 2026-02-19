*13:42JST タクマ---自己株式の取得完了および消却を発表

タクマ＜6013＞は18日、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得状況および取得完了、ならびに会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却について発表した。

2026年02月01日から2026年02月16日までの期間に、市場買付により普通株式156,500株を取得し、取得総額は4.07億円となった。これをもって、2025年02月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式取得は終了した。同決議では、取得上限を9,000,000株、取得価額総額の上限を100.00億円、取得期間を2025年02月17日から2026年02月16日としていた。2026年02月16日までの累計取得株式数は4,847,700株、取得総額は99.99億円となり、上限枠内での取得を完了した。

一方、取得した自己株式4,847,700株を2026年03月31日に消却する予定で、消却前の発行済株式総数に対する割合は6.02%となる。《AK》