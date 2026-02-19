*13:35JST 株式会社アイキューブドシステムズ：2026年6月期第2四半期決算決算説明文字起こし（5）

続いて、連結営業利益の増減要因についてです。

主な増減要因は、CLOMO事業の売上拡大によるものです。一方で、人件費やのれん償却費を中心に費用は増加しておりますが、売上成長がこれらを吸収し、営業利益は前年同期比で61.5パーセントの増加となりました。増減要因の詳細につきましては、後ほどお時間のある際に資料をご参照いただければと存じます。

続いて、第2四半期末時点の連結貸借対照表についてご説明します。

前期末と比較して、財務状況に大きな変化はございません。第2四半期までにおいては、ソフトウェアのリリースが限定的であったことから、ソフトウェア仮勘定の残高が前期末比で増加しております。また、自己資本比率におきましては、連結ベースで60パーセントを超える水準を維持しており、引き続き安定した財務基盤を確保しております。この財務基盤を背景に、今後も事業成長に向けた投資を計画的かつ積極的に進めてまいります。

最後に、株主還元についてご説明いたします。

当社では、株主の皆様への感謝を示すとともに、株式の流動性向上および認知度向上を目的として、前期より株主優待制度を導入しました。優待品はデジタルギフトとしており、日常的に利用可能な決済サービスのポイントに交換できる内容となっております。

また配当につきましては、当社は上場以来、継続して配当を実施しており、今期より新たに中間配当を開始いたしました。期初計画では、中間配当、期末配当ともに17円を予定しておりましたが、昨年末に増配を決定し、それぞれ18円に修正しました。これにより、年間配当は36円、配当性向は25パーセントとなる見通しです。

当社グループは引き続きトップラインの成長を重視し、成長投資を優先するフェーズにございますが、その中でも株主の皆様への還元を考えており、事業成長とのバランスを取りながら継続的に実施していく方針です。《MY》