*13:32JST 三栄コーポ---新サービス“完全持続型ユニフォーム”「GREEN UNIFORM」開始

三栄コーポレーション＜8119＞は18日、サステナブルな社会の実現に向け、ロングライフで半永久的なリサイクルによる、環境負荷を最小限に抑えた企業向けの“完全持続型ユニフォーム”サービス「GREEN UNIFORM」を開始すると発表した。

同社は2019年より、生活用品の専門商社として蓄積してきたサステナビリティに関する知見やネットワークを基に、社会のサステナブル活動を推進する「OUR EARTH PROJECT」を立ち上げ、サステナブル製品の開発などに注力している。今回「OUR EARTH PROJECT」の一環として、使用後の回収率が1％未満となっている“企業ユニフォーム”に環境負荷削減を提案する、“完全持続型ユニフォーム”サービス「GREEN UNIFORM」を立ち上げまた。

「GREEN UNIFORM」による環境負荷削減においてポイントとなる仕組みが、“完全持続型スキーム”である。製品はリサイクルを見越し、全パーツが単一素材の「モノマテリアル設計」。生地には、株式会社JEPLANのケミカルリサイクル技術で製造された再生ポリエステル「BRING Material（TM）」と、環境負荷を削減し、色落ちに強い特徴のある無水染色（原着）技術「e.dye（R）」を採用。さらに、使用済みユニフォームはJEPLAN社のサービス「BRING Uniform（TM）」によって地球の資源にリサイクルし、再び市場に循環させることを目指していく。 このように、開発、着用、回収までの全工程で環境負荷を抑える“完全持続型スキーム”を基盤に、「GREEN UNIFORM」は製品のロングライフと、且つ仕組みの半永久的なリサイクルを実現する。

導入が決定している企業が数社あり、本サービスでは事業規模10億円の達成を目標に掲げ、企業ユニフォームの課題であった低回収率を改善させるべく、導入企業を増やしていくことを目指す。《NH》