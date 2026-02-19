*12:53JST フォーバル---NO MARKと業務提携を締結

フォーバル＜8275＞は18日、NO MARK（本社：沖縄県那覇市）との業務提携締結を発表した。沖縄県におけるデジタル活用と持続的な人材育成を通じて、地域課題の解決を目指す。

沖縄県では、人口減少や担い手不足が深刻化するなか、地域産業の振興や行政サービスの高度化に向けて、デジタル活用を前提とした業務改革や人材育成の重要性が一層高まっている。一方で、単発の研修実施やツール導入のみでは現場への定着が難しく、地域の実情に根ざした実装と、継続的に機能する担い手・体制の構築が求められている。こうした状況を踏まえて、フォーバルとNOMARKは業務提携を締結した。

この提携では、NO MARKが沖縄県内の複数の行政機関と連携し、自治体と協働しながらプロジェクトを推進してきた豊富なノウハウと、フォーバルが推進する「DXの地産地消」を沖縄県で具体的に前進させる取り組みを掛け合わせることで、自治体・地域企業における再現性の高い共創モデルを構築する。さらに、フォーバルが有する「企業の課題を可視化し、伴走型で実装・定着まで支援するモデル」と、NO MARKが有する「地域密着の実行力、行政機関との連携ノウハウ、情報発信・集客を含むプロモーション力」を統合することで、沖縄で育成した担い手が地域企業や地域プロジェクトの現場で継続的に活躍できる基盤づくりを推進する。

今後、両社は地域企業の成長促進、人材循環の強化、企業誘致の最適化など、沖縄が持続的に発展するための基盤整備を多角的に進める。