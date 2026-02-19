*12:49JST CRGホールディングス---1Qは経常利益まで2ケタ増益、配当金を0.00円から未定に修正

CRGホールディングス＜7041＞は13日、2026年9月期第1四半期（25年10月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.4%減の43.57億円、営業利益が同12.6%増の1.25億円、経常利益が同16.5%増の1.13億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同57.0%減の0.34億円となった。

HR関連事業の売上高は33.99億円（前年同期比4.2％減）、セグメント利益は0.53億円（前年同期比109.9％増）となった。物流・製造向け人材派遣が堅調に推移したことに加え、障がい者雇用支援サービスではサテライトオフィス事業の新規顧客獲得の強化や拠点の開設、宿泊管理サービスについては、業務提携による都市型民泊事業の運営サポート強化に取り組んだ。

製造関連事業の売上高は9.54億円（前年同期比24.8％増）、セグメント利益は0.93億円（前年同期比228.6％増）となった。既存の製造請負拠点や東金製造工場の安定稼働により堅調に推移したことに加え、 製造業向け人材派遣の取り組みを強化し、新規請負先の開拓に注力した。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.6%増の180.00億円、営業利益が同7.4%増の3.00億円、経常利益が同18.6%増の2.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同34.8%減の1.00億円とする期初計画を据え置いている。

また、同日、2026年9月期の配当金を前回予想の0.00円から未定とすることを発表した。《AK》