*11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ブックオフGHD、靜甲、トレファクなど

＜9278＞ ブックオフGHD 2100 カ -

ストップ高買い気配。前日大引け後、伊藤忠商事＜8001＞と資本業務提すると発表した。伊藤忠は、小学館・集英社・講談社からブックオフGHD株式87万9000株（議決権所有割合5.01%）を取得する予定。ファミリーマート店舗網を活用したリユース品の仕入強化や、プレミアムサービス事業における出店拡大及び集客などを推進することを計画している。

＜6286＞ 靜甲 1755 カ -

ストップ高買い気配。前日大引け後、株主優待制度を導入すると発表した。毎年3月末日に株式100株（1単元）以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じQUOカードを贈呈する。100株以上500株未満保有の株主にはQUOカード3000円分、500株以上1000株未満保有の株主には5000円分、1000株以上保有の株主には10000円分贈呈する。

＜3093＞ トレファク 1881 +130

大幅続伸。前日大引け後、今期業績予想及び配当予想の修正を発表した。2026年2月期の売上高を462.52億円から483.52億円（前期比14.6％増）、営業利益を44.20億円から46.94億円（同16.3％増）に引き上げた。第3四半期連結累計期間においてリユースへの需要は引き続き強く推移し、既存店の売上も高い伸びを見せており、第4四半期も単体既存店売上高が12月は前年同月比3.4％増、1月は同6.2％増と計画を上回っているようだ。あわせて、期末配当予想を20円から21円へ、年間配当予想を40円（前期36円）に引き上げた。

リンクユーG 1329 +160

急騰。世界最大級の資産運用会社である米ブラックロックの日本法人が18日付で提出した大量保有報告書によると、ブラックロックと共同保有者の同社株式の保有比率が新たに5％を超過したことが明らかになった。保有目的は純投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用及び投資信託約款に基づく資産運用目的）としている。同報告書を受けて、本日の同社株価が急動意となった。

＜3135＞ マーケットE 1069 +74

急騰。前日大引け後、KDDI＜9433＞と連携してSpaceX 社「Starlink Business」の法人向け取扱いを開始したと発表した。マーケットエンタープライズはリユース事業を基幹事業として展開しており、農機具のリユース販売を通じて全国の農業事業者と、またリユースプラットフォーム「おいくら」を通じて全国300に及ぶ自治体と連携している。同社のビジネス領域を拡大するとともに、通信環境に課題を持っている顧客へ、地上インフラに依存しない通信基盤の提供と緊急時における強固なインフラの確保に貢献していくようだ。

＜241A＞ ROXX 526 +12

反発。AIによるパーソナル求人説明補助プロダクト「求人魅力訴求資料作成」ツールの開発および運用開始を発表し、好感されている。今後は同社内での運用を通じて、求人提案における資料作成時間の削減および面談～求人応募、ひいては内定承諾までの各フェーズの遷移率向上に関するデータを蓄積し、AIによる求人提案の訴求精度を更に強化していく。将来的には、同社内での標準ツールとしての活用に留まらず、パートナーとして『Zキャリア プラットフォーム』を導入している人材紹介会社への提供も計画している。

＜2158＞ FRONTEO 897 +24

続伸。経済安全保障対策AIソリューション「KIBIT Seizu Analysis」の研究者ネットワーク解析のリスク可視化に関する新技術を開発、特許を出願した。同技術は、研究者の共著関係および関連情報をもとに、研究セキュリティ上のリスクを定量的に評価・可視化するものである。これにより、調査対象者の一次共著者のみならず、数十万人規模に達し得る二次共著者を含む大規模な共著ネットワークを解析し、懸念組織との関連性の強さに応じて「リスク階層」ごとの人数や構成比率を算出する。

＜7138＞ TORICO 317 +27

急騰。18日の取引終了後、「イーサリアム(ETH)トレジャリー事業」開始特別株主優待の実施を発表し、好材料視されている。「イーサリアム(ETH)トレジャリー事業」開始を記念し、同事業から得られる安定的な運用収益(ステーキング報酬等)を原資として、株主へ直接的な利益還元を行うこととした。26年3月末から9月末まで6ヶ月以上継続保有する株主を対象に、保有株数1500株以上3000株未満で5000円分のデジタルギフト、3000株以上保有で7万5000円分のデジタルギフトを贈呈する。《YY》