サンフロンティア不動産 新築レジデンシャルプロジェクト「ラシクラス西落合」竣工
サンフロンティア不動産＜8934＞は16日、新築レジデンシャルプロジェクトとして賃貸レジデンス「ラシクラス西落合」(東京都新宿区西落合)を竣工したと発表した。
物件は西武池袋線「東長崎」駅から徒歩7分、都営大江戸線「落合南長崎」駅から徒歩9分の立地にあり、2路線3駅が利用可能な利便性を備える。
在宅時間の増加やライフスタイルの多様化を背景に、「音」を楽しむ生活に寄り添う住環境を志向し、楽器演奏や動画配信、ゲーム利用などに配慮した防音・遮音性能を強化した設計としている。開口部に三重サッシを採用し、防音室の出入口には二重構造の遮音ドアを設置するほか、高い密閉性を確保した室内構造とBluetooth対応スピーカーを備える。室内音約110dB相当を想定した場合でも、隣接住戸では約30dB程度まで軽減する仕様とした。
同社グループは「長期ビジョン2035」の実現に向け「中期経営計画2028」を推進し、「オフィス」「ホテル」「レジデンシャル」の3市場を重視している。
創業以来の不動産再生や、2021年から開始した新築オフィスビル・商業施設への取り組み、そして海外でのレジデンシャル事業で培った知見を生かし、国内新築レジデンシャル分野の拡大を本格化させる。《AK》
