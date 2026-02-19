ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ポストプライ、アテクトなどがランクイン

2026年2月19日 10:43

記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ポストプライ、アテクトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月19日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 4588900 　160152.82　 258.58% 0.3187%
＜4241＞ アテクト　　　　　　748700 　81920.34　 238.14% -0.1019%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　50475000 　777310　 235.8% 0.2231%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　158100 　207963.8　 219.25% 0.1677%
＜4446＞ Link－UG　　　1193500 　298227.34　 210.46% 0.1094%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　7406400 　412449.48　 185.9% -0.0107%
＜6495＞ 宮入バル　　　　　　6397100 　490798.62　 156.69% 0.2145%
＜6905＞ コーセル　　　　　　445900 　159628.16　 155.98% 0.0733%
＜3093＞ トレファク　　　　　386700 　213913.02　 144.26% 0.0651%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　689000 　883846.8　 132.47% 0.0385%
＜4583＞ カイオム　　　　　　1896300 　72455.44　 131.98% 0.0695%
＜9343＞ アイビス　　　　　　487000 　117968.68　 114.21% 0.0488%
＜246A＞ アスア　　　　　　　866900 　255218.34　 110.76% -0.1285%
＜9284＞ カナディアン　　　　1752 　56393.86　 103.37% -0.0088%
＜2374＞ セントケアHD　　　41600 　23301　 82.2% -0.0024%
＜268A＞ リガク　　　　　　　6040700 　4258445.34　 78.55% 0.1959%
＜4026＞ 神島化　　　　　　　128400 　109730.42　 77.68% 0.0243%
＜280A＞ TMH　　　　　　　72300 　49307.24　 77.55% 0.006%
＜1593＞ MXS400　　　　1962 　27911.236　 75.09% 0.0056%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　83800 　102091.38　 70.24% 0.0215%
<7138> TORICO　　　　1109700 　184174.14　 67.04% 0.0793%
<1671> WTI原油　　　　　172727 　309751.467　 66.29% 0.0526%
<6674> GSユアサ　　　　　1533100 　3940325.06　 64.22% 0.0784%
<2742> ハローズ　　　　　　118700 　351726　 50.56% 0.0102%
<2038> ドバイブル　　　　　180264 　191803.717　 46.93% 0.0745%
<9052> 山陽電　　　　　　　81700 　91725.82　 46.81% -0.0019%
<6378> 木村化　　　　　　　306300 　245381.64　 46.65% 0.0441%
<3803> イメージINF　　　146300 　76312.36　 43.25% 0.0326%
<2659> サンエー　　　　　　343800 　675056.5　 41.43% 0.0016%
<7545> 西松屋チェ　　　　　811600 　1253332.12　 36.92% -0.0035%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

