出来高変化率ランキング（10時台）～ポストプライ、アテクトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月19日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 4588900 160152.82 258.58% 0.3187%
＜4241＞ アテクト 748700 81920.34 238.14% -0.1019%
＜4582＞ シンバイオ 50475000 777310 235.8% 0.2231%
＜6492＞ 岡野バル 158100 207963.8 219.25% 0.1677%
＜4446＞ Link－UG 1193500 298227.34 210.46% 0.1094%
＜7256＞ 河西工 7406400 412449.48 185.9% -0.0107%
＜6495＞ 宮入バル 6397100 490798.62 156.69% 0.2145%
＜6905＞ コーセル 445900 159628.16 155.98% 0.0733%
＜3093＞ トレファク 386700 213913.02 144.26% 0.0651%
＜6469＞ 放電精密 689000 883846.8 132.47% 0.0385%
＜4583＞ カイオム 1896300 72455.44 131.98% 0.0695%
＜9343＞ アイビス 487000 117968.68 114.21% 0.0488%
＜246A＞ アスア 866900 255218.34 110.76% -0.1285%
＜9284＞ カナディアン 1752 56393.86 103.37% -0.0088%
＜2374＞ セントケアHD 41600 23301 82.2% -0.0024%
＜268A＞ リガク 6040700 4258445.34 78.55% 0.1959%
＜4026＞ 神島化 128400 109730.42 77.68% 0.0243%
＜280A＞ TMH 72300 49307.24 77.55% 0.006%
＜1593＞ MXS400 1962 27911.236 75.09% 0.0056%
＜1967＞ ヤマト 83800 102091.38 70.24% 0.0215%
<7138> TORICO 1109700 184174.14 67.04% 0.0793%
<1671> WTI原油 172727 309751.467 66.29% 0.0526%
<6674> GSユアサ 1533100 3940325.06 64.22% 0.0784%
<2742> ハローズ 118700 351726 50.56% 0.0102%
<2038> ドバイブル 180264 191803.717 46.93% 0.0745%
<9052> 山陽電 81700 91725.82 46.81% -0.0019%
<6378> 木村化 306300 245381.64 46.65% 0.0441%
<3803> イメージINF 146300 76312.36 43.25% 0.0326%
<2659> サンエー 343800 675056.5 41.43% 0.0016%
<7545> 西松屋チェ 811600 1253332.12 36.92% -0.0035%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
