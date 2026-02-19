ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～TORICO、シンバイオなどがランクイン

2026年2月19日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TORICO、シンバイオなどがランクイン
TORICO＜7138＞がランクイン（9時52分時点）。大幅高。前日取引終了後に、「イーサ
リアム（ETH）トレジャリー事業」の開始を記念し、同事業から得られる安定的な運
用収益（ステーキング報酬等）を原資として、特別株主優待を実施すると発表して
いる。26年3月と9月末に規定株数以上を6カ月以上保有する株主を対象に、保有株式
数に応じデジタルギフトを贈呈する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月19日　9:52　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 4588900 　160152.82　 258.58% 0.3187%
＜4241＞ アテクト　　　　　　674500 　81920.34　 227.75% -0.0533%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　142700 　207963.8　 207.07% 0.1599%
＜4446＞ Link－UG　　　1048400 　298227.34　 194.96% 0.1385%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　35043800 　777310　 190.57% 0.3801%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　6242400 　412449.48　 165.32% -0.0777%
＜6905＞ コーセル　　　　　　413700 　159628.16　 146.69% 0.0783%
＜6495＞ 宮入バル　　　　　　5666100 　490798.62　 140.67% 0.2413%
＜3093＞ トレファク　　　　　367100 　213913.02　 138.52% 0.0651%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　579400 　883846.8　 111.57% 0.0045%
＜4583＞ カイオム　　　　　　1598800 　72455.44　 110.41% 0.0608%
＜246A＞ アスア　　　　　　　841900 　255218.34　 107.75% -0.1169%
＜1593＞ MXS400　　　　1962 　27911.236　 75.09% 0.0056%
＜4026＞ 神島化　　　　　　　124500 　109730.42　 74.21% 0.0261%
＜280A＞ TMH　　　　　　　69300 　49307.24　 72.89% -0.0046%
＜2374＞ セントケアHD　　　38200 　23301　 72.45% -0.0041%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　83200 　102091.38　 69.43% 0.0215%
＜268A＞ リガク　　　　　　　5131500 　4258445.34　 59.7% 0.211%
＜1671＞ WTI原油　　　　　153758 　309751.467　 53.63% 0.0507%
＜7138＞ TORICO　　　　956600 　184174.14　 51.44% 0.1034%
<2742> ハローズ　　　　　　117900 　351726　 49.85% 0.0102%
<6674> GSユアサ　　　　　1332400 　3940325.06　 48.9% 0.0802%
<9052> 山陽電　　　　　　　81200 　91725.82　 46.17% -0.0019%
<2659> サンエー　　　　　　342900 　675056.5　 41.16% 0%
<6378> 木村化　　　　　　　277800 　245381.64　 36.73% 0.0418%
<2038> ドバイブル　　　　　162245 　191803.717　 36.17% 0.0732%
<7545> 西松屋チェ　　　　　805100 　1253332.12　 36.12% -0.0035%
<8217> オークワ　　　　　　392900 　225951.56　 34.11% -0.0144%
<1699> NF原油先　　　　　351320 　109645.854　 28.04% 0.0485%
<3803> イメージINF　　　113600 　76312.36　 19.34% 0.0598%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

