関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～TORICO、シンバイオなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TORICO、シンバイオなどがランクイン
TORICO＜7138＞がランクイン（9時52分時点）。大幅高。前日取引終了後に、「イーサ
リアム（ETH）トレジャリー事業」の開始を記念し、同事業から得られる安定的な運
用収益（ステーキング報酬等）を原資として、特別株主優待を実施すると発表して
いる。26年3月と9月末に規定株数以上を6カ月以上保有する株主を対象に、保有株式
数に応じデジタルギフトを贈呈する。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月19日 9:52 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 4588900 160152.82 258.58% 0.3187%
＜4241＞ アテクト 674500 81920.34 227.75% -0.0533%
＜6492＞ 岡野バル 142700 207963.8 207.07% 0.1599%
＜4446＞ Link－UG 1048400 298227.34 194.96% 0.1385%
＜4582＞ シンバイオ 35043800 777310 190.57% 0.3801%
＜7256＞ 河西工 6242400 412449.48 165.32% -0.0777%
＜6905＞ コーセル 413700 159628.16 146.69% 0.0783%
＜6495＞ 宮入バル 5666100 490798.62 140.67% 0.2413%
＜3093＞ トレファク 367100 213913.02 138.52% 0.0651%
＜6469＞ 放電精密 579400 883846.8 111.57% 0.0045%
＜4583＞ カイオム 1598800 72455.44 110.41% 0.0608%
＜246A＞ アスア 841900 255218.34 107.75% -0.1169%
＜1593＞ MXS400 1962 27911.236 75.09% 0.0056%
＜4026＞ 神島化 124500 109730.42 74.21% 0.0261%
＜280A＞ TMH 69300 49307.24 72.89% -0.0046%
＜2374＞ セントケアHD 38200 23301 72.45% -0.0041%
＜1967＞ ヤマト 83200 102091.38 69.43% 0.0215%
＜268A＞ リガク 5131500 4258445.34 59.7% 0.211%
＜1671＞ WTI原油 153758 309751.467 53.63% 0.0507%
＜7138＞ TORICO 956600 184174.14 51.44% 0.1034%
<2742> ハローズ 117900 351726 49.85% 0.0102%
<6674> GSユアサ 1332400 3940325.06 48.9% 0.0802%
<9052> 山陽電 81200 91725.82 46.17% -0.0019%
<2659> サンエー 342900 675056.5 41.16% 0%
<6378> 木村化 277800 245381.64 36.73% 0.0418%
<2038> ドバイブル 162245 191803.717 36.17% 0.0732%
<7545> 西松屋チェ 805100 1253332.12 36.12% -0.0035%
<8217> オークワ 392900 225951.56 34.11% -0.0144%
<1699> NF原油先 351320 109645.854 28.04% 0.0485%
<3803> イメージINF 113600 76312.36 19.34% 0.0598%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク