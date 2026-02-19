関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比295円高の57555円
*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比295円高の57555円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比295円高の57555円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は129.47ドル高の49662.66ドル、ナスダックは175.26ポイント高の22753.64で取引を終了した。良好な経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。成長見通しの改善や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が相場をさらに押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明かになり利下げ期待の後退で、失速し、終了。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円60銭から154円87銭まで上昇し、154円82銭で引けた。米耐久財受注や12月住宅着工件数が予想を上回ったほか、20年債入札が不調で長期金利が上昇。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、追加利下げを巡り慎重な姿勢が再表明されたほかインフレ高止まりで利上げが必要となる可能性に一部参加者が言及したことが明かになり、利下げ観測後退でドル買いが一段と強まった。議事録ではまた、NY連銀による1月のドル・円レートチェックも明らかになったため、一時円が買われる局面もあった。ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1782ドルへ下落し、1.1786ドルで引けた。
NY原油先物3月限は大幅反発（NYMEX原油3月限終値：65.19 ↑2.86）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.86ドル（＋4.56％）の65.19ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 ％）6178 (JPPHY) 日本郵政 14.36 2222 234.5 11.8
0
5020 (JXHLY) ENEOS 19.52 1510 66.5 4.6
1
9020 (EJPRY) JR東海 15.57 4819 175 3.7
7
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.59 1111 30 2.7
8
8031 (MITSY) 東京エレク 143.25 44333 943 2.1
7
「ADR下落率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 ％）7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2553 -326.5 -11.3
4
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4333 -497 -10.2
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6190 -137 -2.1
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.54 5738 -71 -1.2
2
■そのたADR（18日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2553 -326.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.32 0.00 5663 11
2
8035 (TOELY) 住友商事 42.70 -0.57 6607 4
7
6758 (SONY.N) TDK 15.67 0.82 2425 -8.
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.27 -0.16 2672 -
8
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.59 0.02 1111 3
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.06 -0.49 4961 4
9
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.20 -0.31 4395 6
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.90 4769 6
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.03 0.18 5580 2
7
8001 (ITOCY) 丸紅 375.90 336.50 5817 3
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.20 -0.15 7118 8
5
8031 (MITSY) 東京エレク 143.25 4.30 44333 94
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6190 -13
7
4568 (DSNKY) 第一三共 19.07 -0.24 2951 1
2
9433 (KDDIY) 関西電力 9.10 0.13 2816 4
6
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.32 0.17 1108 -1101.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.00 -0.40 2063 9.
5
7267 (HMC.N) スズキ 60.74 -0.09 2350 2
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.30 0.05 5973
9
6902 (DNZOY) ファナック 20.78 -0.72 6431 6
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 30.47 0.52 9430 3
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.89 0.04 2768 -1.
5
8411 (MFG.N) オリックス 35.47 0.32 5489 6
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.06 0.01 20209
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.54 0.28 5738 -7
1
7741 (HOCPY) キヤノン 30.89 -0.61 4780 -2
9
6503 (MIELY) 三菱電機 73.06 0.86 5653 2
8
6981 (MRAAY) 日東電工 23.57 0.02 3647 3
2
7751 (CAJPY) 任天堂 13.95 0.03 8634 -
2
6273 (SMCAY) SMC 23.26 -0.57 71985 71
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.92 -0.13 458 -
1
6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 -0.20 73037 120
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.97 -0.28 2316
3
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.81 -0.50 4922 2
2
6702 (FJTSY) 富士通 24.03 -0.35 3718 3
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.26 20.66 20466 22
1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.82 0.05 3658
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.36 1.41 2222 234.
5
8002 (MARUY) 三井物産 707.44 -9.43 5473 2
5
6723 (RNECY) ルネサス 9.67 -0.17 2993 3
2
6954 (FANUY) 京セラ 17.18 0.07 2658 20.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.33 0.19 1573 1.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.70 -0.08 4906 4
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 49.41 -0.83 7646 4
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.13 0.10 3135 -1
0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.24 2333 -
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.23 -0.09 1274 -7.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.67 0.14 1961 -9.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.41 -0.11 1611 1
2
（時価総額上位50位、1ドル154.74円換算）《AN》
スポンサードリンク