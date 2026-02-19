*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株への資金流入が期待される～

19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■ハイテク株への資金流入が期待される

■トレンド、25/12営業利益 20.1％増 577億円、26/12予想 2.4％減 564億円

■長瀬産業＜8012＞農業関連商社に出資、生産者・流通網生かし新事業

19日の日本株市場は買い先行で始まった後も、押し目買い意欲の強い相場展開が続きそうだ。18日の米国市場はNYダウが129ドル高、ナスダックは175ポイント高だった。エヌビディアはメタプラットフォームズに人工知能（AI）チップ数百万個を供給する複数年の契約を締結したと発表し買われるなど、ハイテク株の一角が相場をけん引。シカゴ日経平均先物清算値は大阪比295円高の57555円。円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場ではAI進化によって既存事業を脅かす可能性があるとの懸念からソフトウエア株などが売られていたが、エヌビディアなど大型ハイテク株が買い戻されており、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が期待されそうである。弱い値動きが目立つソフトバンクG＜9984＞辺りがリバウンドをみせてくるようだと、センチメント改善につながりそうである。



日経225先物はナイトセッションで57070円まで売られる場面もあったが、米国市場の取引開始後に上へのバイアスが強まり、一時57740円まで買われた。57000円接近での底堅さがみられるなかで、ボリンジャーバンドの+2σが位置する58000円水準が意識されてきそうだ。買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるだろうが、ハイテク株が買われるなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。また、為替市場では円相場が1ドル＝154円台後半と円安に振れて推移していることで、自動車株など輸出関連への資金流入も期待されよう。



指数インパクトの大きい値がさハイテク株が買われるようだと、大型株主導の展開になりそうだが、前日のグロース250指数は2.6％の上昇で1月20日につけた高値を突破している。高市政権による政策期待からテーマ株への物色が強まっており、個人主体の中小型株への資金流入も続きそうである。

トレンド＜4704＞が発表した2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比1.2％増の2759億8400万円、営業利益は同20.1％増の577億7700万円だった。日本地域については、法人向けビジネスはプラス成長となった。AI活用次世代SOC関連セキュリティが大きく伸長した。2026年12月期の連結業績は、売上高が前期比9.2％増の3015億円、営業利益は同2.4％減の564億円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（57143.84、+577.35）

・NYダウは上昇（49662.66、+129.47）

・ナスダック総合指数は上昇（22753.63、+175.25）

・SOX指数は上昇（8214.35、+78.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（57555、+295）

・為替相場は円安・ドル安（154.70-80）

・米原油先物相場は上昇（65.19、+2.86）

・高市早苗第2次内閣発足

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・スズキ＜7269＞印でBEV「eビターラ」発売、充電器整備を加速

・PEGASUS＜6262＞米中対立・関税対策、供給網の再構築進む、メーカー、生産拠点変更

・川崎重工＜7012＞新型パレタイズロボ、中空手首構造で110kg可搬

・星和電機＜6748＞危険場所向け防爆形動体センサー発売、温度で誤作動少なく

・KDDI＜9433＞異なるOS間でeSIM転送

・京セラ＜6971＞高精度水晶発振器を量産、ノイズ・信号ずれを低減

・ヨコオ＜6800＞防水コネクターを小型化、部品減で高さ抑制

・JDI＜6740＞米社にガラス基板供給、次世代衛星アンテナ向け

・三菱電機＜6503＞JTBと、自動運転協業で覚書

・パナソニックHD＜6752＞ナノイー技術で花粉症を有意に改善

・住友ベークライト＜4203＞後工程を強化、京セラの半導体材買収

・大成建設＜1801＞次世代研究拠点、生涯CO2排出ゼロへ

・サッポロHD＜2501＞缶チューハイに新ブランド、来月RTD投入

・JR西日本＜9021＞大丸梅田店ビルに商業施設、4月開業



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 12月コア機械受注（予想：前月比＋5.0％、11月：－11.0％）

＜海外＞

・09：30 豪・1月失業率（予想：4.2％、12月：4.1％）《YY》