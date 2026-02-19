ダイドーリミテッド、投資有価証券4銘柄を売却、約15億円の売却益見込む

■2026年3月期第4四半期に特別利益計上予定

ダイドーリミテッド<3205>(東証スタンダード)は2月18日、投資有価証券の一部売却を発表した。2月12日開催の取締役会で決議したもので、資本効率の向上および財務体質の強化を図ることが目的である。

売却対象は同社が保有する有価証券4銘柄。売却益の見込額は約15億1400万円(概算値)で、発生期間は2026年2月20日から2026年3月31日までを予定している。資産の入れ替えを通じてバランスシートの健全化を進める。

同売却益は2026年3月期第4四半期連結累計期間において特別利益として計上する予定である。なお、2026年3月期の連結業績予想には同売却益を織り込んでおり、2月12日公表の修正業績予想からの変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

