*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ミクロン精密、アスア、ダイナミクマップなど

銘柄名<コード18日終値⇒前日比

クスリのアオキ＜3549＞ 4002 -100

直近軟調な推移を継続。

ミクロン精密＜6159＞ 2765 +500

自社株買い実施を発表。

ソフトウェア・サービス＜3733＞ 13050 +640

1月度の月次売上高および受注高を発表。

電通グループ＜4324＞ 2868 -127.5

売り優勢の展開が続く。

ラクス＜3923＞ 805 -15.2

業績好調も冴えない動きが続く。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4326 -123

米アンソロピックが新型AI、競争激化懸念。

リンクアンドモチベーション＜2170＞ 532 -13

直近の上昇に対する利食い売り優勢。

eWeLL＜5038＞ 2002 +42

発行済株式数の1.13％上限の自社株買い発表。

ステムリム＜4599＞ 307 +2

再生誘導医薬レダセムチドがカナダで特許登録。上値は限定的。

アーキテクツSJ＜6085＞ 1172 -43

引き続き26年2月期業績予想の下方修正を嫌気。

アスア＜246A＞ 1035 +150

17日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って上伸。

和心＜9271＞ 1193 -72

17日高値でひとまず達成感。

GMOTE-HD＜415A＞ 5060 +165

SaaS事業を行うトライハッチの全株式を取得し完全子会社化。上値は重い。

免疫生物＜4570＞ 1831 -194

「抗HIV抗体及びその製造方法」が韓国で特許査定を受領し

17日ストップ高の反動安。

ダイナミクマップ＜336A＞ 734 +100

除雪支援システムの導入事例がインフラDX大賞優秀賞を受賞。

くふうカンパ＜4376＞ 173 -5

第1四半期営業利益2.1倍で17日急伸。18日は反動安。

mbs＜1401＞ 1587 +67

26年5月期増配予想を発表。《CS》