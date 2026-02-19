関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ミクロン精密、アスア、ダイナミクマップなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ミクロン精密、アスア、ダイナミクマップなど
銘柄名<コード18日終値⇒前日比
クスリのアオキ＜3549＞ 4002 -100
直近軟調な推移を継続。
ミクロン精密＜6159＞ 2765 +500
自社株買い実施を発表。
ソフトウェア・サービス＜3733＞ 13050 +640
1月度の月次売上高および受注高を発表。
電通グループ＜4324＞ 2868 -127.5
売り優勢の展開が続く。
ラクス＜3923＞ 805 -15.2
業績好調も冴えない動きが続く。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4326 -123
米アンソロピックが新型AI、競争激化懸念。
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 532 -13
直近の上昇に対する利食い売り優勢。
eWeLL＜5038＞ 2002 +42
発行済株式数の1.13％上限の自社株買い発表。
ステムリム＜4599＞ 307 +2
再生誘導医薬レダセムチドがカナダで特許登録。上値は限定的。
アーキテクツSJ＜6085＞ 1172 -43
引き続き26年2月期業績予想の下方修正を嫌気。
アスア＜246A＞ 1035 +150
17日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って上伸。
和心＜9271＞ 1193 -72
17日高値でひとまず達成感。
GMOTE-HD＜415A＞ 5060 +165
SaaS事業を行うトライハッチの全株式を取得し完全子会社化。上値は重い。
免疫生物＜4570＞ 1831 -194
「抗HIV抗体及びその製造方法」が韓国で特許査定を受領し
17日ストップ高の反動安。
ダイナミクマップ＜336A＞ 734 +100
除雪支援システムの導入事例がインフラDX大賞優秀賞を受賞。
くふうカンパ＜4376＞ 173 -5
第1四半期営業利益2.1倍で17日急伸。18日は反動安。
mbs＜1401＞ 1587 +67
26年5月期増配予想を発表。《CS》
スポンサードリンク