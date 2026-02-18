地域通貨の「デジタル化」は成功したか?導入から数年、見えてきた光と影

今回のニュースのポイント

•デジタルの利便性:スマホ一つで決済でき、プレミアム分の付与も迅速に行えるため、若年層の利用が拡大

•データの活用:購買データを自治体が分析することで、効果的な経済政策や福祉支援に繋げる試みが開始

•継続性の課題:国の交付金が切れた後の運営コストをどう賄うか。加盟店の手数料負担とのバランスが焦点

地方創生を掲げるこれからの国会では、デジタル技術を活用した地域経済の活性化策も主要な論点となります。数年前から全国の自治体で導入が進んだ「デジタル地域通貨」は、現在、制度の維持に向けた正念場を迎えています。

デジタル地域通貨は、当初は紙のプレミアム商品券をデジタル化したものでした。これを家計に例えるなら、「特定のお店でしか使えないが、1万円払えば1万2千円分買い物ができる、魔法のプリペイドカード」です。スマホアプリで手軽に使えるようになったことで、以前の紙の券に比べて、利用者の裾野は大きく広がりました。

しかし、2026年現在の課題は「ブームが終わった後」の運営にあります。多くの地域通貨は、開始当初は国の補助金を活用してプレミアム分(上乗せ分)を賄っていました。しかし、補助金が終了した後、自力でシステムを維持し、利用者に使い続けてもらうのは容易ではありません。

成功している地域では、単なる決済手段に留まらず、ボランティア活動へのポイント付与や、健康診断の受診、行政情報の通知など、生活に密着した「コミュニティーのプラットフォーム」へと進化させています。一方で、民間の大手コード決済(○○ペイなど)との競合に敗れ、利用が低迷し、システム維持費だけが自治体の負担となっているケースも少なくありません。

「地域でお金を回す」という理想を、デジタルという道具を使ってどう持続可能な仕組みにするのか。今回の予算編成や関連議論では、一過性のバラマキではない、デジタルの真の活用能力が自治体にも国にも問われることになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

