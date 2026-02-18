*08:40JST 2/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49533.19、+32.26）

・ナスダック総合指数は上昇（22578.38、+31.71）

・シカゴ日経225先物は上昇（57085、+475）

・高市早苗第2次内閣発足

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（56566.49、-239.92）

・SOX指数は下落（8136.04、-1.81）

・米原油先物相場は下落（62.33、-0.56）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月貿易収支

・1月輸出

・1月輸入

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・1月訪日外客数

・12月米国耐久財受注

・12月米国住宅着工件数

・12月米国住宅建設許可件数

・1月米国鉱工業生産指数

・1月米国景気先行指数

・12月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月27日-28日会合分)

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・1月英国消費者物価指数

・1月南アフリカ消費者物価指数

・ブラジル週次景気動向調査

・国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(19日まで)《YY》