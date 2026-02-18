関連記事
2/18の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49533.19、+32.26）
・ナスダック総合指数は上昇（22578.38、+31.71）
・シカゴ日経225先物は上昇（57085、+475）
・高市早苗第2次内閣発足
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（56566.49、-239.92）
・SOX指数は下落（8136.04、-1.81）
・米原油先物相場は下落（62.33、-0.56）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月貿易収支
・1月輸出
・1月輸入
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・1月訪日外客数
・12月米国耐久財受注
・12月米国住宅着工件数
・12月米国住宅建設許可件数
・1月米国鉱工業生産指数
・1月米国景気先行指数
・12月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月27日-28日会合分)
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・1月英国消費者物価指数
・1月南アフリカ消費者物価指数
・ブラジル週次景気動向調査
・国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(19日まで)《YY》
