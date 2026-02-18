テクマトリックス、メドメインを約23億円で連結子会社化へ基本合意

■PSPと共同取得、議決権70%超へ

テクマトリックス<3762>(東証プライム)は2月17日、メドメインの株式を取得し連結子会社化することを目的とした基本合意書を締結したと発表した。連結子会社であるPSP株式会社と共同で株式を取得し、議決権の過半数を保有する。取得総額は約23億円を予定し、2026年4月末までの実行を目指す。

背景には、2022年7月26日の資本業務提携以降に進めてきたデジタル病理分野での協業がある。メドメインのAI開発技術を含む病理診断関連技術と、PSPのクラウド型PACSや遠隔画像診断技術を融合し、AIを高度に統合したデジタル病理診断プラットフォームの開発・サービス化を加速させる狙いだ。医療機器承認プロセスへの対応体制強化や、集積データの医学研究への還元も視野に入れる。

取得対象は、PSPおよび代表取締役CEO飯塚統氏保有分(普通株式43,581株、議決権所有割合28.83%)を除く全株式で、取得後の所有割合は当社とPSP合算で70%超となる見通しである。同件は中期経営計画(2025年3月期～2027年3月期)の「事業領域の拡大」やM&A投資方針に沿うもので、医療システム事業の成長戦略の一環と位置付ける。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

